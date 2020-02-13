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Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
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РИА Новости

Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

03:38 13.02.2020 (обновлено: 11:34 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Такси. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Водитель такси, на которого в подмосковном Одинцово напала пассажирка, рассказал в интервью РЕН ТВ подробности инцидента.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит, бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее "ждут люди". По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
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Водитель рассказал, что прибыл по адресу и связался с пассажиркой, та подошла к машине примерно через семь минут. По его словам, девушка начала высказывать претензии из-за того, что он якобы мог развернуться и начать поездку раньше.
Из-за агрессивного поведения пассажирки водитель отказался ее везти. При этом он предложил девушке не платить за вызов автомобиля.
"Я снимал видео, чтобы обезопасить себя. В случае чего я мог предоставить (видео. — Прим. ред.) в органы. Если бы она какое-то заявление написала, что этот человек напал на меня, на видео видно, что я пытался разговаривать корректно", — рассказал таксист.
Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.
"Я слышал, что она где-то работает, это может сказаться на ее работе, к ней клиенты не будут ходить. За это переживаю, чтобы ее репутация не пострадала", — пояснил водитель.
Такси
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Обсудить 39
ОдинцовоПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно и сделал, что снял видео и выложил. Такого подвоха она явно не ожидала, опозорилась на всю страну)) я бы ещё заяву накатал, за угрозу физической расправы.
13 февраля, 05:38
EEdritik
9750123
Дама на видео однозначно неадекватная. Ей явно не повредит курс успокоительных уколов.
13 февраля, 05:42
АКАНДРЕЙ КОННИН
7140003
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