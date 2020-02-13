Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Водитель такси, на которого в подмосковном Водитель такси, на которого в подмосковном Одинцово напала пассажирка, рассказал в интервью РЕН ТВ подробности инцидента.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой женщина с заднего сиденья такси оскорбляет водителя, кричит, бьет его по плечу, требуя довезти до места и объясняя, что ее "ждут люди". По данным Ura.ru , пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".

Водитель рассказал, что прибыл по адресу и связался с пассажиркой, та подошла к машине примерно через семь минут. По его словам, девушка начала высказывать претензии из-за того, что он якобы мог развернуться и начать поездку раньше.

Из-за агрессивного поведения пассажирки водитель отказался ее везти. При этом он предложил девушке не платить за вызов автомобиля.

"Я снимал видео, чтобы обезопасить себя. В случае чего я мог предоставить (видео. — Прим. ред.) в органы. Если бы она какое-то заявление написала, что этот человек напал на меня, на видео видно, что я пытался разговаривать корректно", — рассказал таксист.

Он добавил, что не держит зла на пассажирку и даже беспокоится за ее репутацию.