Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T10:01+0300
https://ria.ru/20200214/1564694965.html
БРИКС в 2020 году проведет свыше 150 заседаний и форумов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости

БРИКС в 2020 году проведет свыше 150 заседаний и форумов

10:01 14.02.2020
174
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. БРИКС в 2020 году проведет свыше 150 заседаний и форумов, из которых более 20 на уровне министров и руководителей отраслевых ведомств, сообщили в МИД РФ.
В Санкт-Петербурге 11-13 февраля прошло первое в период российского председательства в БРИКС в 2020 году заседание шерп и су-шерп стран объединения под руководством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, шерпы России в БРИКС Сергея Рябкова.
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
12 февраля, 11:20Россия-Китай: Главное
Новый банк развития БРИКС окажет финансовую поддержку Китаю
"Представлена уточненная версия календаря мероприятий "пятерки" на текущий год (запланировано свыше 150 заседаний и форумов, включая более 20 на уровне министров и руководителей отраслевых ведомств), проведена презентация приоритетов российского председательства в БРИКС на 2020 г. под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Председательство в группе БРИКС с 1 января перешло от Бразилии к России. Главной целью названо содействие повышению качества жизни народов стран объединения, а девизом председательства станет "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
11 февраля, 17:35
Рябков: переносить мероприятия БРИКС из-за коронавируса не планируется
210000
Обсудить 0
БРИКСКитайЮАРБразилияРоссияСанкт-ПетербургВ мире
Рекомендуем
Карты национальной платежной системы Мир
Россияне смогут расплачиваться во Вьетнаме картами "Мир"
Флаг Китая
МИД Китая призвал США прекратить необоснованное давление
Покупатели в одном из гипермаркетов
Минсельхоз и Россельхознадзор обсудят с Китаем поставки продуктов
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
Посол России отметил незначительное снижение товарооборота с Вьетнамом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Прибытие грузового поезда
Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Посол в Гааге рассказал о позиции России по платежам в ОЗХО
Елена Бурмистрова
В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
Генеральный директор ПАО Вымпелком Василь Лацанич
Гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич уйдет в отставку
Парад Победы в Москве
Делегация из Вьетнама посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве
Строительство газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
Сирийско-турецкая граница
Турция перебросила 400 бойцов спецназа на границу с Идлибом
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции
Лавров планирует встретиться с Чавушоглу в Мюнхене в воскресенье
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
Полиция в Афганистане
Пять детей погибли после взрыва на севере Афганистана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния