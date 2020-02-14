БРИКС в 2020 году проведет свыше 150 заседаний и форумов

"Представлена уточненная версия календаря мероприятий "пятерки" на текущий год (запланировано свыше 150 заседаний и форумов, включая более 20 на уровне министров и руководителей отраслевых ведомств), проведена презентация приоритетов российского председательства в БРИКС на 2020 г. под девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.