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Делегация из Вьетнама посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве
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РИА Новости

Делегация из Вьетнама посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве

09:22 14.02.2020 (обновлено: 10:05 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПарад Победы в Москве
Парад Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Парад Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Делегация руководства Вьетнама в мае посетит Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
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"Соответственно, вьетнамская сторона подтвердила намерение направить в Москву в мае текущего года делегацию руководства страны для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Внуков.
Он отметил, что вьетнамская сторона сразу отреагировала на приглашение, поступившее в адрес Ханоя.
Ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань сообщил, что генеральный секретарь Коммунистической партии и по совместительству президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг принял приглашение посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте полный текст интервью Константина Внукова >>
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