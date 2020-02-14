Делегация из Вьетнама посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Делегация руководства Вьетнама в мае посетит Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.
"Соответственно, вьетнамская сторона подтвердила намерение направить в Москву в мае текущего года делегацию руководства страны для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Внуков.
Он отметил, что вьетнамская сторона сразу отреагировала на приглашение, поступившее в адрес Ханоя.
Ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань сообщил, что генеральный секретарь Коммунистической партии и по совместительству президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг принял приглашение посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
11 февраля, 11:39Посол: Россия пока не приглашала власти Литвы на 75-летие Победы