Константин Внуков: россияне смогут платить картой "МИР" во Вьетнаме

Россия и Вьетнам 30 января отметили памятную дату – 70 лет с момента установления дипломатических отношений. В настоящий момент Москва и Ханой реализуют ряд крупных совместных проектов в различных областях, включая энергоносители. О том, как продвигается реализация подобных проектов сотрудничества, когда россияне смогут без дополнительных конвертаций платить во Вьетнаме напрямую картой "МИР" , как обстоят дела в туризме между Москвой и Ханоем на фоне распространения в мире коронавируса и как развивается традиционно сильное военно-техническое сотрудничество, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического сотрудника рассказал посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков

— Насколько известно, председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган пригласила спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко посетить Вьетнам с официальным визитом в 2020 году. Есть ли хотя бы приблизительная информация, когда такой визит может состояться и ожидаются ли взаимные визиты дипломатов и руководителей ведомств России и Вьетнама в 2020 году?

— Я хотел бы не ограничиваться только этой сферой и сказать, что в последнее время у нас хорошая традиция поддерживать интенсивный политический диалог, в том числе и на высшем уровне. Если взять за точку отсчета, грубо говоря, последние три года, то у нас во Вьетнаме побывали и президент России Владимир Путин, и (бывший – прим. ред.) председатель правительства Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Соответственно с вьетнамской стороны состоялись визиты в Россию Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, премьер-министра Нгуен Суан Фука и в том числе председателя Национального собрания Нгун Тхи Ким Нган. Практически у нас налажено сотрудничество по всем линиям. Такие визиты вносят очень серьезный вклад в развитие практического сотрудничества.

Что касается этого года, то он у нас юбилейный и богатый на знаменательные, в том числе и для двусторонних отношений даты. Только что, 30 января, мы отметили 70-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений. К этому событию у нас приурочено проведение так называемых перекрестных годов России и Вьетнама, это уже второй год у нас. И он будет проходить весь год, будет очень много различных событий.

Девятого мая вся Россия и весь мир будут отмечать 75-летие Победы над фашизмом. Вьетнамские друзья вместе с нами отмечают, потому что эта победа во Второй мировой войне имела колоссальное значение, в том числе для Вьетнама и для других народов. Есть высказывания Хо Ши Мина о том, что без разгрома фашизма было бы невозможно провозглашение независимости Вьетнама 2 сентября (1945 года).

Тридцатого апреля мы будем отмечать круглую дату другого важного события для наших вьетнамских друзей – 45 лет освобождения Сайгона и объединения страны. Соответственно, вьетнамская сторона подтвердила намерение направить в Москву в мае текущего года делегацию руководства страны для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. То есть у нас идет интенсивный диалог. И парламенты также будут продолжать играть очень важную роль в этом диалоге.

— Известно ли, кто может приехать в мае в составе делегации?

— Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Но я не случайно сказал, что это будет делегация руководства страны. Но то, что вьетнамская сторона сразу отреагировала на приглашение, поступившее в их адрес, это показатель.

— Как во Вьетнаме восприняли предложение Москвы провести совместные военно-морские учения АСЕАН? Есть ли уже конкретные договоренности по их проведению?

— Знаете, у нас с целым рядом стран АСЕАН уже идут такие учения, в том числе и с Вьетнамом. Для меня очень важно было, что в декабре прошлого года прошли первые российско-вьетнамские учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, которая лежит на грунте. Российскую сторону представляло спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов". Я был на этих учениях, смотрел, был приятно удивлен уровнем и масштабом этих учений, поскольку наши моряки, моряки двух стран, впервые обменялись опытом проведения спасательных операций. Эти учения, я думаю, будут играть очень большую роль в будущем, если, не дай бог, будут проходить какие-то аварийные происшествия. Но тем не менее мы уже подготовлены.

В целом надо сказать, что сотрудничество и обмены у нас по линии военно-морского флота являются хорошей традицией. На ежегодной основе наши военные корабли посещают и совершают визиты в порты Вьетнама. В июле прошлого года вьетнамский военный корабль, это впервые было, совершил заход в порт Владивостока для участия в параде по случаю празднования Дня Военно-морского флота России. Я думаю, что это хорошая основа для развития и углубления нашего взаимодействия по линии военно-морских флотов не только с отдельными государствами региона, но и в расширенном масштабе.

Наверное, не случайно председатель правительства Российской Федерации в ноябре прошлого года выступил с инициативой проведения военно-морских учений Россиян-АСЕАН. Данный вопрос активно прорабатывается, и что очень важно, в позитивном ключе.

— Продолжим тематику АСЕАН. Известно, что в 2020 году Вьетнам, как страна-председатель объединения, примет Восточноазиатский саммит. Планируется ли участие российской стороны в этом мероприятии? На каком уровне Россия может быть представлена?

— Для нас действительно очень важно, что Вьетнам является председателем АСЕАН. Они уже начали активно работать в этом плане. Мы оказываем им всемерное содействие, чтобы они успешно председательствовали в АСЕАН, в том числе в плане подготовки Восточноазиатского саммита.

Восточноазиатские саммиты проводятся с 2005 года как форумы лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу проблем, и в рамках ВАС обсуждаются вопросы взаимодействия в сфере безопасности, энергетического сотрудничества, взаимной торговли, изменения климата, что очень важно сейчас, и оперативного реагирования на вызовы в сфере здоровья человека. Как известно, Россия стала полноправным участником этого механизма в 2010 году, в том числе во многом благодаря Вьетнаму, который исполнял тогда функции председателя в АСЕАН. Руководство России уделяет большое внимание развитию эффективного диалога на этой площадке. Мы рассчитываем, что и в этом году, видимо, это будет по традиции осенью, в мероприятиях ВАС Россия будет представлена самым достойным образом и на самом достойном уровне. Посольство традиционно обеспечит успех нашего участия.

— Нельзя не затронуть такую популярную тему, как российские туристы во Вьетнаме. Недавно посол Вьетнама в России Нго Дык Мань сообщил, что примерно 650 тысяч российских туристов посетили Вьетнам в 2019 году. Не наблюдается ли снижение потока российских туристов во Вьетнам после появления в стране заболевших новым коронавирусом? Будет ли Москва оказывать Вьетнаму какую-либо помощь в профилактике его распространения? Не планирует ли посольство России вводить отдельные рекомендации для россиян из-за коронавируса?

— Вы знаете, должен сказать, что в целом правительство Вьетнама, как соседней с Китаем страны, приняло эффективные и своевременные меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Первого февраля премьер-министр Вьетнама объявил эпидемию острого респираторного заболевания, которое вызвано этой инфекцией, к тому моменту на территории Вьетнама было выявлено несколько подтвержденных случаев этого заболевания. На сегодняшний день во Вьетнаме официально подтверждено 15 случаев заболевания коронавирусом. Причем, хочу подчеркнуть, шесть заболевших уже прошли лечение и выписаны. С пятого февраля временно запрещен въезд в страну иностранцам, которые прибыли из Китая или находились в Китае в последние 14 дней. То есть в эти две недели, когда самый коварный инкубационный период, в течение которого человек может заразить другого человека, не чувствуя недомогания.

Кстати говоря, отменены все общественные мероприятия с участием большого количества людей. К сожалению, нам тоже пришлось перенести проведение традиционного приема, посвященного Дню дипломатического работника. Но мы обязательно это сделаем, когда ситуация нормализуется. Продлены каникулы в учебных заведениях, включая нашу школу при посольстве России во Вьетнаме.

Мы поддерживаем самый плотный контакт с Минздравом Вьетнама, получаем регулярные сообщения о ситуации и медицинские рекомендации. В частности, я прочитал их рекомендацию увеличить фруктовую и молочную диеты для людей, чтобы поднять тонус.

Из сообщений тех наших туристов, которые путешествуют по региону и которые обратились к нам, мы поняли, что, конечно, количество туристов несколько снизится в связи с этими ограничениями. Но пока еще говорить о каких-то конкретных цифрах, я думаю, преждевременно.

Что касается оказания профессиональной помощи по борьбе с распространением этого заболевания, то мы, естественно, всегда готовы предоставить всю необходимую помощь. Такой опыт сотрудничества у нас имеется в том числе по линии Тропического центра (совместный Российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр – прим. ред.). Это очень интересное и важное медицинское подразделение, которое занимается в том числе новыми видами болезней. Здесь мы плотно сотрудничаем.

Я хотел бы сказать, что Вьетнам тоже не остается в долгу. Последние цифры показывают, что Вьетнам, со своей стороны, по своей инициативе решил предоставить очень серьезную помощь соседнему Китаю по линии государственной помощи в виде медицинских препаратов, перчаток, масок и так далее. Была предоставлена помощь на сумму 500 тысяч долларов США, плюс еще 100 тысяч долларов по линии Красного Креста. Поэтому Вьетнам тоже сейчас активно подключился к тому, чтобы купировать эту заразу, которая, к сожалению, поражает регион.

— Хотелось бы спросить про двусторонний товарооборот. По словам замглавы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона, Ханой стремится увеличить товарооборот с ЕАЭС до 10 миллиардов долларов в 2020 году. Каков товарооборот Вьетнама и РФ по итогам 2019 года? Какой ожидается в 2020 году? За счет чего его можно увеличить?

— Дело в том, что у нас с 2016 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Вьетнам, кстати, стал первой страной, с которой наш Союз (ЕАЭС – ред.) заключил соглашение о ЗСТ. Успешная и эффективная реализация этого соглашения позволила существенно нарастить объемы товарооборота Вьетнама как со странами "пятерки", так и в первую очередь с Россией.

Такая цифра у нас есть, которая меня, как посла, очень радовала. В 2018 году показатель товарооборота достиг рекордной величины за весь постсоветский период в нашей истории отношений – порядка 6,1 миллиарда долларов. Но, к сожалению, в 2019 году наблюдалось определенное снижение товарооборота. По данным нашей статистики, в январе-ноябре 2019 года товарооборот составил порядка 4,5 миллиарда долларов. Одна из основных причин – ухудшение конъюнктуры ключевых показателей нашего экспорта.

В то же время вьетнамский экспорт сохранил тенденцию к росту. Вместе с тем и с нашей стороны есть успехи. Увеличились поставки на местный рынок энергоносителей, древесины, целлюлозно-бумажных изделий, автотехники и, что очень интересно, продуктов питания из России, которые пользуются очень высоким авторитетом среди вьетнамских друзей.

К концу прошлого года в тесной координации с вьетнамскими партнерами удалось в целом снять остроту проблемы жестких фитосанитарных требований в отношении российского зерна. Это очень важная статья нашего экспорта во Вьетнам. Был расширен список отечественных предприятий, которые получили право на экспорт мясной продукции во Вьетнам. Согласованы ветеринарные сертификаты на поставку во Вьетнам свинины, рыбы и морепродуктов. Я думаю, эти меры должны существенным образом сказаться на нашем товарообороте в будущем году.

Что очень важно, мы работаем над этим, развивается кооперация в банковской сфере. В прошлом году в октябре был подписан договор о сотрудничестве между национальными платежными системами наших двух стран. По завершении технических работ российские граждане смогут расплачиваться картой "МИР" во Вьетнаме. Показательная транзакция уже была успешно проведена. Что важно, расчет будет производиться напрямую в национальных валютах. Таким образом, не придется тратить деньги на двойной конвертации. Это очень важно с учетом существенного роста потока наших туристов во Вьетнам и вьетнамских туристов в Россию.

В целом я считаю, что очень хорошим источником повышения уровня нашего товарооборота и сотрудничества являются межрегиональные экономические контакты. Проводится серьезная работа со средним и малым бизнесом. В прошлом году мы провели в Ханое очень крупную международную промышленную выставку EXPO-RUSSIA VIETNAM. В этой выставке приняли участие предприятия из 19 российских и 22 вьетнамских регионов. Были подписаны контракты разного рода: это туризм, поставка промышленного и медицинского оборудования, косметики, продуктов питания на общую сумму 100 миллионов долларов США. Посольство вместе с торгпредством активно работают с тем, чтобы задействовать все возможные ресурсы и новые источники роста.

— Вы упомянули поставки энергоресурсов. Планируют ли работающие во Вьетнаме российские компании "Газпром", "Роснефть", "НОВАТЭК", "Зарубежнефть" наращивать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов на территории России и СРВ?

— Традиционно развитие сотрудничества в этой сфере, в топливно-энергетическом секторе является одним из приоритетов, причем приоритетов многих десятилетий. В 2019 году значительно возросли поставки во Вьетнам нефти, ГСМ и угля. Флагман нашей кооперации — совместное предприятие "Вьетсовпетро", работающее на юге Вьетнама, ему уже почти 40 лет, демонстрирует высокую эффективность и обеспечивает до трети добычи нефти во Вьетнаме. С участием российских компаний "Зарубежнефть", "Газпром", "Роснефть" извлечено порядка двух третей объема природного газа во Вьетнаме. И наши инвестиции в экономоператоров, во вьетнамскую экономику насчитывают миллиарды долларов. Так, "Зарубежнефть" занимает второе место среди компаний, работающих во Вьетнаме, по объему инвестиций в добычу, уступая лишь национальному главному оператору PetroVietnam.

Кстати, такое сотрудничество – это улица с двусторонним движением. В России функционируют совместные предприятия "Русвьетпетро" и "Газпромвьет", которые тоже успешно работают и добывают и нефть, и газ. Изучается активно перспектива подключения наших компаний к новым направлениям сотрудничества в энергосфере, включая поставки СПГ и освоение новых месторождений углеводородов не только во Вьетнаме, но и в России. Словом, здесь мы очень активно работаем и будем наращивать наше сотрудничество.

— Ранее странами обсуждалось строительство во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий, а также возможность организации крупноузловой сборки автотехники ведущими российскими автопроизводителями марок "КамАЗ" и "ГАЗ". Как обстоят дела с реализацией этих проектов?

— В целом дела идут нормально. Нареканий каких-то у меня, как у посла, нет. И по первому направлению, и по второму в целом ситуация развивается благоприятно. Достаточно сказать, что в мае прошлого года, когда Россию посещал премьер-министр Нгуен Суан Фук, Росатом и министерство науки и технологий Вьетнама подписали меморандум о проекте сооружения Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. В настоящее время уже выбрана площадка для строительства этого объекта, и специалисты двух стран активно работают над подготовкой документов к подписанию контрактов на разработку ТЭО и непосредственно сооружение центра.

Что касается второго вопроса, несмотря на то, что вьетнамский рынок очень конкурентный и на нем работают, по сути, все ведущие мировые компании, обладающие в числе прочего передовыми технологиями и мощными финансовыми ресурсами в области автопроизводства, тем не менее наши отечественные автопроизводители укрепляют свои позиции. И первые результаты выглядят достаточно обнадеживающе.

Я бы сказал, что, по данным вьетнамской статистики, в прошлом году во Вьетнам было ввезено около полутора тысяч отечественных автомобилей общей стоимостью около ста миллионов долларов США. Рост, по сравнению с предыдущим, 2018 годом, весьма внушительный — в три с лишним раза в стоимостном выражении, почти в четыре раза в количественном. Например, в прошлом декабре по нулевой ставке, то есть по льготной ставке, во Вьетнам была ввезена первая партия автотехники группы ГАЗ – почти 400 единиц в рамках межправпротокола о поддержке производства моторных транспортных средств на территории Вьетнама. Это и микроавтобусы "СитиЛайн", и малотоннажные "Газели" — "ГАЗель Некст", и другие типы автотехники. Сейчас наши предприниматели ведут активные переговоры с потенциальными покупателями.

А следующий этап — это организация сборочного производства, которое планируется разместить в окрестностях крупнейшего города центрального Вьетнама Дананга. Что касается "КамАЗа", то у него есть соответствующие мощности уже здесь, во Вьетнаме, поэтому процесс идет, хотя, повторяю, нашим бизнесменам приходится очень активно толкаться локтями.

— Российские компании изучают варианты подключения к инфраструктурным проектам на территории Вьетнама, в том числе к сооружению отдельных железнодорожных веток, строительству линий метро в Ханое и Хошимине. Как реализуются эти проекты?

— Это очень важная тема нашего сотрудничества, поскольку стратегия социально-экономического развития Вьетнама предусматривает совершенствование инфраструктуры, особенно транспортной, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций. Возможности подключения к таким проектам обсуждаются в рамках нашей межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В протоколе, который был подписан в октябре прошлого года по итогам 22-го заседания, зафиксированы пункты о совместной работе в области авиационного и железнодорожного транспорта и соответствующей инфраструктуры. Прорабатывается вопрос о поставках во Вьетнам подвижного состава и путевой техники для ремонта и укладки железнодорожных путей.

Надо сказать, что вьетнамское руководство сейчас уделяет очень большое внимание именно развитию железнодорожного транспорта, поскольку это на сегодняшний день наиболее слабое звено в транспортной системе Вьетнама.

Кроме того, рассматриваем возможности совместной работы в области городского рельсового транспорта, в том числе метрополитена. Но такие масштабные и долгосрочные проекты, конечно, требуют очень тщательного изучения, самое главное – на предмет не только их технического, но и финансового обеспечения. Это непростые проекты, но очень перспективные.

— Вьетнам является одним из приоритетных направлений ВТС России. Ведется ли сторонами обсуждение новых масштабных проектов в этой сфере? Когда может пройти очередное заседание межправкомиссии по ВТС?

— Наши общие отношения мы называем "всеобъемлющим стратегическим партнерством". Как раз военное сотрудничество и ВТС являются несущими опорами, и руководство России и Вьетнама уделяют им самое пристальное внимание.

Традиционно тесным является взаимодействие по линии военно-воздушных сил и в военно-морской области. Кстати, интересно, что в прошлом году мы открыли новую сферу нашего сотрудничества в военной области – по линии военно-политических органов. Это тоже очень важно и для Вьетнама, и для России.

Активно развивается партнерство в сфере военного образования, подготовки кадров. Хочу сказать, что тысячи вьетнамских военнослужащих прошли обучение в нашей стране, стали высококвалифицированными специалистами, которые действительно сейчас осуществляют одну из главных функций во вьетнамской армии.

Мы высоко оцениваем представительство Вьетнама на международных мероприятиях, которые проводит наше министерство обороны: это и Московская конференция по международной безопасности, Международный военно-технических форум "Армия". И что важно, они начали с очень большим интересом и большим успехом участвовать в Международных армейских играх и собираются продолжать это участие. Они заняли очень высокие призовые места в прошлом году, и в нынешнем году намерение участвовать налицо.

Что касается военно-технической области, то это традиционная наша сфера. Работу в этой сфере мы ведем в соответствии с международным правом и в интересах мира, безопасности, стабильности в регионе. В ноябре прошлого года состоялся очень плодотворный диалог на заседании совместной межправкомиссии – у нас отдельная межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству. Были обсуждены все, по сути дела, главные вопросы, и достигнута договоренность, что в этом году очередное заседание будет проходить в Москве. Что касается конкретной даты, то пока эта тема обсуждается.

На этот год также запланирован ряд важных встреч и мероприятий по военной линии, по боевой подготовке. Хочу специально подчеркнуть, что на прошлой неделе, с 3 по 8 февраля, состоялся очень насыщенный и эффективный диалог в ходе визита делегации министерства национальной обороны Вьетнама во главе с министром, генералом армии Нго Суан Литем в Российскую Федерацию. Были достигнуты очень важные договоренности.