Создатели "Дау" подали в суд на Министерство культуры

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кинокомпания "Феномен Филмз" подала иск в суд для оспаривания решения Минкультуры России в частичном отказе в прокатном удостоверении четырем фильмам проекта "Дау", рассказала РИА Новости представитель проекта в России Дарья Виолина.
"13 февраля 2020 года кинокомпанией "Феномен Филмз" был подан иск в Арбитражный суд города Москвы о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "ДАУ" ("Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек"). В качестве ответчика выступает Министерство культуры РФ, которое наложило запрет на прокат указанных фильмов на территории России. Кинокомпания "Феномен Филмз" считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на Конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 КРФ)", - сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что один из запрещенных фильмов под названием "Дау. Наташа" вошел в основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля.
Илья Хржановский работал над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из 10 эпизодов. Шесть получили прокатное удостоверение, остальные в российский прокат не выйдут.
Ранее сообщалось, что Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма министерством культуры, которое сочло часть эпизодов "порнографическими", и попросил в открытом письме экс-главу ведомства Владимира Мединского собрать экспертную комиссию для повторного рассмотрения вопроса. Позже в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что направили ответ режиссеру фильма "Дау" по поводу невыдачи прокатного удостоверения на четыре эпизода картины, в котором уточнили, что спорные юридические вопросы должны решаться в правовом поле.
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