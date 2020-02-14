Создатели "Дау" подали в суд на Министерство культуры

"13 февраля 2020 года кинокомпанией "Феномен Филмз" был подан иск в Арбитражный суд города Москвы о признании незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам кинопроекта "ДАУ" ("Дау. Наташа", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера", "Дау. Новый человек"). В качестве ответчика выступает Министерство культуры РФ, которое наложило запрет на прокат указанных фильмов на территории России. Кинокомпания "Феномен Филмз" считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на Конституционное право автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 КРФ)", - сказано в сообщении.