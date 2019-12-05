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2019-12-05T22:59+0300
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Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить к прокату все части фильма
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РИА Новости

Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить к прокату все части фильма

22:59 05.12.2019
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© Галина Кмит / Перейти в фотобанкРежиссер Илья Хржановский
Режиссер Илья Хржановский
© Галина Кмит
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Режиссер кинопроекта "Дау" Илья Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма министерством культуры, которое сочло часть эпизодов "порнографическими", и попросил в открытом письме главу ведомства Владимира Мединского собрать экспертную комиссию для повторного рассмотрения вопроса.
Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в прокат не выйдут, так как, по данным Минкультуры, они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию".
Хржановский в своем письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что откровенные сцены присутствуют в фильме как "часть художественного образа и кинематографического языка, не как пропаганда порнографии".
Он также выразил сомнения по поводу компетентности комиссии, которая "взяла на себя ответственность за лишение аудитории огромной мультикультурной страны права на свободный выбор".
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
1 из 6

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU.

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
2 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
3 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU/

Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
4 из 6

Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU/

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Иммерсивная инсталляция. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
5 из 6

Иммерсивная инсталляция. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU. В пространстве DAU зрителям предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.

Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду в Париже
6 из 6

Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU. В пространстве DAU зрителям предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
1 из 6

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
2 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
3 из 6

Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
4 из 6

Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU/

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 6

Иммерсивная инсталляция. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
6 из 6

Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU. В пространстве DAU зрителям предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Режиссер обратился к министру с просьбой сформировать "экспертную комиссию из независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства", чтобы получить их оценку кинопроекта с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен.
Ранее Мединский сообщил журналистам, что фильм может демонстрироваться на интернет-платформах с соответствующими предупреждениями, но в кинотеатрах "показ подобного рода продукции не предусмотрен".
Клип Thriller
11 ноября, 08:00Культура
Гений и распутство — две вещи несовместные?
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛев ЛандауТеодор КурентзисМинистерство культуры РФВладимир Мединский
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