Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить к прокату все части фильма

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Режиссер кинопроекта "Дау" Илья Хржановский посчитал несправедливой оценку его фильма министерством культуры, которое сочло часть эпизодов "порнографическими", и попросил в открытом письме главу ведомства Владимира Мединского собрать экспертную комиссию для повторного рассмотрения вопроса.

Работа Хржановского над фильмом "Дау" о жизни советского физика Льва Ландау велась более 10 лет. Главную роль в проекте исполнил дирижер Теодор Курентзис. Проект состоит из 10 эпизодов. Первые шесть получили прокатное удостоверение, остальные в прокат не выйдут, так как, по данным Минкультуры, они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию".

Хржановский в своем письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, отметил, что откровенные сцены присутствуют в фильме как "часть художественного образа и кинематографического языка, не как пропаганда порнографии".

Он также выразил сомнения по поводу компетентности комиссии, которая "взяла на себя ответственность за лишение аудитории огромной мультикультурной страны права на свободный выбор".

Режиссер обратился к министру с просьбой сформировать "экспертную комиссию из независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства", чтобы получить их оценку кинопроекта с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен.