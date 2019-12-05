Режиссер "Дау" попросил Минкульт разрешить к прокату все части фильма

Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU/
Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU/
Иммерсивная инсталляция. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Иммерсивная инсталляция. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU. В пространстве DAU зрителям предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.
Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU. В пространстве DAU зрителям предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.
Посетитель осматривает через иллюминатор иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU.
Актер иммерсивной инсталляции, воспроизводящей обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Иммерсивная инсталляция, воспроизводящая обстановку Института DAU/
Иммерсивная инсталляция. Проект DAU был осуществлен на трех площадках: в театре Шатле, театре де ла Вилль и в Национальном центре искусства и культуры Помпиду.
Посетители осматривают иммерсивную инсталляцию, воспроизводящую обстановку Института DAU. В пространстве DAU зрителям предоставлена возможность посещать экспозиции, семинары, концерты, перформансы, кинопоказы.