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Спор Филиппин с США: при чем здесь Китай?
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РИА Новости

Спор Филиппин с США: при чем здесь Китай?

08:00 14.02.2020 (обновлено: 08:05 14.02.2020)
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© AP Photo / Bullit MarquezВоеннослужащие складывают флаги после завершения совместных американо-филиппинских учений
Военнослужащие складывают флаги после завершения совместных американо-филиппинских учений
© AP Photo / Bullit Marquez
Алексей Маслов
Алексей Маслов
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Спор Филиппин с США подошел к критической фазе: Филиппины уведомили Штаты о прекращении действия двустороннего соглашения 1998 года Visiting Forces Agreement (VFA), которое регламентировало пребывание американских военнослужащих в стране, в частности тех военных, которые присутствовали на ее территории для проведения учений и оказания гуманитарной помощи. В рамках этого соглашения американские военнослужащие обладали правом экстерриториальности и были неподсудны местным инстанциям даже в случае совершения преступлений против местных жителей.

Формальным поводом послужило аннулирование американской стороной визы филиппинскому сенатору Рональду де ла Росе, которого США обвинили в причастности к преследованию оппозиционного политика Лейлы де Лимы, одного из основных критиков нынешнего лидера республики Родриго Дутерте. Последний потребовал отменить решение и дал Соединенным Штатам месяц на размышления.

Значит ли это, что Филиппины готовы совсем рассориться с США, а Дутерте — невыдержанный грубиян? Не все так просто в азиатской политике, здесь есть и тонкий расчет.
Филиппины — территория, крайне важная для Вашингтона, и прежде всего с точки зрения стратегического контроля над Восточной и Юго-Восточной Азией. Два государства регулярно проводят совместные военные учения "Баликатан" в Тагалоге, к которым иногда присоединяются и Вооруженные силы Австралии, — все это, очевидно, нацелено на сдерживание роста китайской военной мощи. Помимо этого, Штаты содержат еще небольшой контингент сил специального назначения на острове Минданао для поддержки Манилы в борьбе с террористической группировкой "Абу Сайяф" и другими боевиками, связанными с "Исламским государством"*. Военное присутствие США в республике ощущается повсеместно и вносит существенный вклад в пополнение национального бюджета. В период 2016-2019 годов Вашингтон предоставил около 550 миллионов долларов военной помощи островному государству.
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Сверхдержава больше не страшна
Филиппины обрели независимость от США в 1946 году, но в течение десятилетий Вашингтон оставался лучшим другом Манилы. В период правления диктатора Маркоса здесь располагались американские ракеты. В военной области существуют два ключевых договора между этими странами: это Договор о взаимной обороне 1950 года и Соглашение о расширении военного сотрудничества. Оба документа продолжают действовать. Поэтому было бы неправильным считать, что Филиппины окончательно разрывают военные союзнические отношения с США, здесь скорее идет весьма агрессивная игра со стороны Дутерте. Президент республики в силу личных амбиций и намеченных им реформ не хочет быть лишь региональным сателлитом Штатов и с самого начала своего правления заявил, что Вашингтон относится к Филиппинам как к "собаке на поводке".

Но если отныне не США основной партнер Филиппин, то тогда кто? Для Дутерте это, очевидно, Китай, но для многих оппозиционных филиппинских политиков КНР — это скорее противник, нежели партнер. Да и общественное мнение настроено жестко антикитайски. И для этого есть исторические предпосылки.

Отношения между Китаем и Филиппинами долгое время оставались весьма непростыми, и главным камнем преткновения был спор о принадлежности островов в Южно-Китайском море, на которые, помимо этих двух стран, еще претендуют Вьетнам, Малайзия, Бруней. Дело дошло до того, что в 2013-м Филиппины подали на Китай в международный суд, обвинив в посягательстве на эти территории, а именно — в нарушении Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Решение было принято не в пользу КНР.
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Дутерте решил действовать в своем стиле — быстро и непредсказуемо даже для своих сторонников. Его уже неоднократно обвиняли в особых симпатиях к Китаю, что он действительно подтверждал всей своей политикой. Китай ему нужен как серьезный инвестор, поскольку филиппинский лидер объявил о грандиозных планах реконструкции инфраструктуры Филиппин, включая мосты, дороги и плотины, а для этого нужны сотни миллиардов долларов. В ноябре 2018 года Си Цзиньпин и Дутерте подписали кредитную сделку, чтобы обеспечить финансирование ряда проектов на Филиппинах, при этом китайский государственный Эксимбанк финансирует 85 процентов от суммы в 232,5 миллиона долларов. Местные жители в районах, где должно развернуться строительство, выступили резко против этих проектов, заявив, что "китайцы здесь нежелательны", но их мало кто послушал.
В апреле 2019-го Дутерте сделал совсем неожиданный поступок: встретившись с Си Цзиньпином в Пекине, он подписал соглашение о создании на островах Фуга, Чикита и Гранде особой туристической, инвестиционной и хозяйственной зоны. Сама зона расположена неподалеку от известной американской военно-морской базы Субик-Бей, закрытой в 1992 году. Китайские вложения должны составить 12 миллиардов долларов, и это значительно перекрывает все американские инвестиции в Филиппины. К тому же Дутерте подтвердил, что республика присоединяется к китайской инициативе "Пояс и путь", что, по сути, делает это государство важнейшим транспортно-логистическим центром Китая в Юго-Восточной Азии. Важнейшая часть филиппино-китайского проекта — строительство умного города на два миллиарда долларов на Фуге, площадью десять тысяч гектаров в провинции Кагаян, который когда-то служил в качестве промежуточного пункта для войск во время Второй мировой войны. Развитие Фуги будет связано со строительством аналогичной зоны в южнокитайской провинции Фуцзянь, что в конечном счете должно связать эти территории в единую систему.
Фрегат ВМС США Андервуд типа Oliver Hazard Perry
10 января, 20:29Сказано в эфире
Эксперт: планы США в Азии могут обернуться неожиданными последствиямиСША усилят военное присутствие в Азии для противодействия Китаю и РФ, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык прокомментировал эти планы американцев.
Больше всего таким решением было ошарашено высшее военное руководство Филиппин, которое сочло, что это резко ослабляет национальную безопасность.
Против Дутерте и его китайских инициатив началась активная кампания. Масла в огонь подлила вспышка коронавируса, которая подорвала не только доверие к правительству президента, но и ухудшила и без того напряженные отношения между этническими филиппинцами и значительным числом исторически проживающих здесь китайцев. Коронавирус породил новую вспышку антикитайских настроений на Филиппинах, наверное, самую большую в Юго-Восточной Азии. Таксисты отказываются сажать в машины китайских пассажиров, СМИ наполнены антикитайскими высказываниями. В стране скончался пока единственный за пределами Китая заболевший — его тело долго отказывались принимать крематории. Даже местные наблюдатели признают, что страшна не столько вспышка коронавируса, сколько вспышка ксенофобии. И все это во многом нацелено против политики Дутерте, который решил сделать ставку на Китай. В Twitter тут же стал популярным хештег #OustDuterte ("Долой Дутерте").
Дутерте сначала заявил, что не хочет ограничивать въезд в страну китайских туристов, так как это повлечет "политические и дипломатические последствия", но 31 января все же объявил о запрете въезда граждан Китая. Но его борьба с внутренним проамериканским лобби и поддержка китайских инициатив продолжается, и потому лидер островного государства воспользовался поводом и решил в очередной раз усилить противодействие США, а возможно, еще и сделать приятное своим китайским партнерам.
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте
3 октября 2019, 19:59
Дутерте описал миропорядок после Второй мировой цитатой из "Анны Карениной"
Все это отражает глобальную проблему: с США уже не хотят иметь дело, но и Китай оказался весьма жестким и требовательным, способным загнать страну в долговую ловушку. При этом многие страны Азии настолько привыкли выступать просителями денег и играть на противоречиях Америки и Китая, что с трудом представляют, как можно строить национальную экономику без постоянных кредитных заимствований и внешних инвестиций в обмен на целые сектора местного рынка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
156179106
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ФилиппиныРодриго ДутертеЮжно-Китайское мореАбу СайяфСи ЦзиньпинМанилаКитайООНСШАTwitterАвторыВ мире
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