Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене

Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC

Мюнхенская конференция по безопасности ( Die Münchner Sicherheitskonferenz ) – один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка, "мюнхенский Давос".

Была основана немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом (Ewald von Kleist) в 1962 году

Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства.

Первоначально конференция проводилась под эгидой баварского Христианско-социального союза и до 1992 года именовались Конференцией по военным вопросам (Wehrkundetagung).

С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.

Более 30 лет форум представлял собой закрытое внутриблоковое мероприятие. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет России (с 1995 года), стран СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока.

В 1998 году Эвальд фон Кляйст последний раз председательствовал на конференции . С 1999 по 2008 год эту роль исполнял бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик (Horst Teltschik).

С 2009 года конференцию возглавляет немецкий правозащитник и бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

Мюнхенская конференция не проводилась дважды: в 1991 году (из-за войны в Персидском заливе) и в 1997 году, когда основатель форума Эвальд фон Кляйст не захотел оставаться "у руля" после своего 75-летия, а найти ему замену сразу не удалось.

В настоящее время Мюнхенская конференция по безопасности – международный дискуссионный форум , собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене – России, Китая, Японии, Индии и других).

Конференция проходит ежегодно в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

С 2009 года конференция по безопасности в Мюнхене присуждает премию Эвальда фон Кляйста, которая вручается участникам мюнхенских конференций, внесшим значительный вклад в дело мира и урегулирования конфликтов.

Первым лауреатом премии стал бывший советник президента США по национальной безопасности, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Также премии Кляйста в разные годы удостаивались испанский политический деятель, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана (2010), американский сенатор Джозеф Либерман (2012), экс-советник президента США по национальной безопасности Брент Скоукрофт (2013), бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен и пятый федеральный канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (2014), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (2015), исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Кристиана Фигерес и министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус (2016), президент ФРГ Йоахим Гаук (2017), американский сенатор Джон Маккейн ( 2018 ). В 2019 году премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Северной Македонии Зоран Заев были награждены премией Мюнхенской конференции по безопасности имени Эвальда фон Клейста за вклад в мир и за успешное разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония".

В 2018 году Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018). Она вручается авторам диссертационных работ разных научных уровней, посвященных вопросам трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.

В 2019 году 55-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) прошла с 15 по 17 февраля . В работе форума приняли участие более 35 глав государств и правительств, а также более 100 министров. Среди участников конференции – канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, член Политбюро Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Сербии Александр Вучич, президент Финляндии Саули Ниинистё, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Петр Порошенко и др.

Главными темами Мюнхенской конференции по безопасности стали укрепление Евросоюза, трансатлантическое сотрудничество, а также возможные последствия возвращения эпохи соперничества великих держав . Кроме того, участники международного форума обсудили будущее систем контроля над вооружениями, сотрудничество держав в сфере оборонной политики, вопросы, связанные с международной торговлей, а также воздействие изменения климата и технологических инноваций на международную безопасность.

В ней примут участие около 140 глав государств и правительств, а также членов правительств из разных стран. Ожидается, что форум впервые посетят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров