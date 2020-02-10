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Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году
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РИА Новости

Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году

13:14 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году, планируется ее участие в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в Берлине председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Канцлер с 2008 года принимала участие в конференции раз в два года, была в 2019 году, и, судя по переговорам, которые я вел с ней, в 2021 году снова будет участвовать", - сказал Ишингер.
Он добавил, что Германия в Мюнхене будет представлена в этом году президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, министром иностранных дел Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, другими официальными лицами.
Всего, по словам Ишингера, в Мюнхен приедут около 140 глав государств и правительств, а также членов правительств из разных стран.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 12:53
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрВольфганг ИшингерХайко МаасФранк-Вальтер ШтайнмайерВольфганг ШойблеБундестаг ГерманииАнгела МеркельГерманияМюнхенВ мире
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