Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году, планируется ее участие в 2021 году, сообщил на пресс-конференции в Берлине председатель конференции, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
"Канцлер с 2008 года принимала участие в конференции раз в два года, была в 2019 году, и, судя по переговорам, которые я вел с ней, в 2021 году снова будет участвовать", - сказал Ишингер.
Он добавил, что Германия в Мюнхене будет представлена в этом году президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, министром иностранных дел Хайко Маасом, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, другими официальными лицами.
Всего, по словам Ишингера, в Мюнхен приедут около 140 глав государств и правительств, а также членов правительств из разных стран.