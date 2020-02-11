Российский посол раскрыл темы Мюнхенской конференции по безопасности

"Действительно, 14-16 февраля в Мюнхене пройдёт очередная конференция по вопросам политики безопасности. Российскую делегацию, как и в прошлом году, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров . В её состав войдут представители отечественного внешнеполитического ведомства, российские политики и профильные эксперты. Полагаю, что в ходе публичных выступлений приоритетное внимание будет уделено двум значимым историческим событиям, юбилей которых отмечается в этом году – 75-летию Великой Победы, освобождения Европы и мира от нацизма, а также создания ООН, ключевого универсального механизма обеспечения безопасности на международной арене", - заявил Нечаев.

Он добавил, что "в фокусе внимания участников конференции будет поиск оптимальных путей обеспечения стратегической стабильности, сохранения эффективных механизмов контроля над вооружениями, решения острых кризисов". "Нарастающая нестабильность современного миропорядка", по словам Нечаева, требует "активного взаимодействия ведущих глобальных центров для выработки совместных компромиссных решений по "чувствительным" вопросам". Особую актуальность в этой связи приобретает "недавняя инициатива президента России Владимира Путина о созыве саммита постоянных членов Совбеза ООН", считает высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что с начала года в Россию совершили рабочие визиты канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас, а президент России Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров побывали в Берлине на международной конференции по Ливии. По линии регионального сотрудничества Москву посетил председатель правящего в Германии в составе коалиции Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который также встретился с Путиным.

"Все эти события, без сомнения, являются наглядным подтверждением того, что в Германии наконец начинают осознавать безальтернативность диалога с Россией, в том числе как одного из гарантов глобальной архитектуры безопасности, без поддержки которого невозможен прогресс на конфликтных треках, будь то урегулирование кризисов в Сирии, Ливии или на Украине. Мы, в свою очередь, как недавно подчеркнул Владимир Путин, придаём большое значение выстраиванию конструктивного взаимодействия с ФРГ и настроены на совместную позитивную работу", - заявил Нечаев.

По словам Нечаева, в Берлине, "безусловно, воспринимают Москву как одного из ключевых игроков в урегулировании международных кризисов, в частности, на Ближнем Востоке". Он назвал примером, который "наглядно иллюстрирует готовность Германии взаимодействовать с нами на данном направлении", приглашение президента России Путина на международную конференцию по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января 2020 года.

"Считаем эту встречу в целом успешной. Её итоговое коммюнике обозначило важные предпосылки для политического урегулирования конфликта. Требуется дальнейшая кропотливая работа с ливийскими противоборствующими сторонами по их возвращению за стол переговоров, поскольку судьбу своей страны должны решать сами ливийцы без навязывания каких-либо "рецептов" извне. Берлин выражает заинтересованность в сотрудничестве с нами и по сирийской проблематике. Россия не раз предлагала европейским партнёрам активнее содействовать процессу возвращения сирийских беженцев, восстановления страны, реконструкции разрушенной в ходе войны инфраструктуры", - заявил посол.

Комментируя ситуацию вокруг украинского урегулирования, Нечаев заявил, что по итогам саммита нормандского формата (ФРГ, Франция, Россия, Украина) 9 декабря 2019 была "обозначена не только перспектива очередного саммита, но и необходимость предпринять конкретные шаги в интересах разрешения внутриукраинского конфликта – как в сфере безопасности, так и на политическом треке в интересах полноценной реализации Минского комплекса мер".