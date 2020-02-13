Бойко предупредил о последствиях медицинской реформы на Украине

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Треть населения Треть населения Украины с апреля не сможет получать бесплатную медицинскую помощь из-за условий медреформы, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал сразу же после смены правительства в августе 2019 года. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что с 1 апреля 2020 года стартует второй этап медреформы и финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу. Остальные медучреждения будут перепрофилированы.

"В нынешнем году в рамках продолжения медреформы треть населения вообще выпадает из системы бесплатного медобслуживания. Получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договора на обслуживание с участковыми врачами", - приводит слова Бойко сайт "Оппозиционной платформы" в четверг.

По его информации, такие договора заключили менее 30 миллионов украинцев. Это значит, что почти 13 миллионов человек останутся без бесплатной медицинской помощи, потому что без "прикрепления" участковый врач не имеет права бесплатно принимать пациента и выдавать направления для дальнейшего бесплатного лечения.