Киев намерен подготовить для Донбасса отдельный закон о рынке земли

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Власти Власти Украины после урегулирования конфликта в Донбассе подготовят для жителей неподконтрольной Киеву территории отдельный законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, заявил депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Алексей Устенко.

Ранее парламент Украины приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению к документу подано более 4 тысяч поправок. Замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может занять около двух месяцев.

"По всей видимости, это будет другой законодательный проект. И рынок земли на временно оккупированных территориях откроется, когда эти территории станут снова украинскими", - сказал Устенко в четверг в эфире телеканала "112.Украина"

Депутат уточнил, что граждане Украины, проживающие на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, после урегулирования конфликта будут иметь полное право распоряжаться своим имуществом, как они посчитают нужным.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В прошлом парламенте по этому вопросу не было консенсуса - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.