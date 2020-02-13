В Петербурге мигранта заподозрили в изнасиловании девочки-подростка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании девочки в отеле в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудниками полиции задержан мигрант, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней в одном из отелей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, утром 12 февраля в одном из отелей на Московском проспекте к участковому уполномоченному полиции обратилась девочка 2006 года рождения. Она сообщила, что ее изнасиловали в одном из номеров.
Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Позже в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131, части 2 статьи 132 УК РФ ("Изнасилование, насильственные действия сексуального характера).
Решается вопрос об аресте мужчины.
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