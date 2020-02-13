В Петербурге мигранта заподозрили в изнасиловании девочки-подростка

"Сотрудниками полиции задержан мигрант, подозреваемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней в одном из отелей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, утром 12 февраля в одном из отелей на Московском проспекте к участковому уполномоченному полиции обратилась девочка 2006 года рождения. Она сообщила, что ее изнасиловали в одном из номеров.