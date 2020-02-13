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Twitter и Facebook оштрафовали за отказ переносить серверы в Россию
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РИА Новости

Twitter и Facebook оштрафовали за отказ переносить серверы в Россию

14:45 13.02.2020 (обновлено: 15:56 13.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Каждой компании назначена административная выплата в четыре миллиона рублей.
Юристы Twitter и Faceboook на процесс не пришли, как и представители Роскомнадзора. Судья Александра Михалева выносила решение по письменным материалам, согласно которым ответчики не признают себя виновными.
Штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. При этом, по закону, компания может отдать его частями или попросить об отсрочке.
Логотипы Twitter и Facebook
31 января, 15:18
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
В декабре Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение требований хранения персональных данных: от 100 до 200 тысяч рублей штрафа для должностных лиц, от одного до шести миллионов — для юридических.
За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 500 до 800 тысяч рублей, для компаний — от шести до 18 миллионов рублей.
Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные граждан России на территории страны.
На основании решения суда Роскомнадзор вносит нарушителей в специальный реестр, также предусмотрена блокировка сайтов. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
Логотип социальной сети Twitter
5 февраля, 02:15
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FacebookМоскваСШАРоссияTwitterПроисшествия
Популярные комментарии
значит скоро твиттер запретят и это хорошо, с фейсбуком так же точно надо поступить
13 февраля, 15:09
Рулон Обоев
41400523
Предлагаю также штрафануть и Макдональдс за то гуано которое они выдают за продукты питания.
13 февраля, 15:43
Рулон Обоев
2130433
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