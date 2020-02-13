Twitter и Facebook оштрафовали за отказ переносить серверы в Россию

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мировой суд в Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter Facebook за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.

Каждой компании назначена административная выплата в четыре миллиона рублей.

Юристы Twitter и Faceboook на процесс не пришли, как и представители Роскомнадзора. Судья Александра Михалева выносила решение по письменным материалам, согласно которым ответчики не признают себя виновными.

Штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. При этом, по закону, компания может отдать его частями или попросить об отсрочке.

В декабре Владимир Путин подписал закон о наказании за нарушение требований хранения персональных данных: от 100 до 200 тысяч рублей штрафа для должностных лиц, от одного до шести миллионов — для юридических.

За повторное нарушение штраф для должностных лиц составит от 500 до 800 тысяч рублей, для компаний — от шести до 18 миллионов рублей.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные граждан России на территории страны.