В Мосгордуме рассказали, что поможет остановить волну лжеминирований

"Не думаю, что потребуется ужесточение статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Это достаточно суровая норма. В случае с ложным минированием проблема в другом. Сегодня не существует препятствий для выявления места или IP-адреса, откуда раздался звонок с ложной угрозой, если этот звонок был сделан на территории нашей страны. Тогда мы можем вычислить преступника и применить к нему соответствующие санкции", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос, стоит ли ужесточить законодательство, чтобы остановить волну "минирований" в РФ.