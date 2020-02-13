В Мосгордуме рассказали, что поможет остановить волну лжеминирований

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Волну "минирований" в РФ поможет остановить только международное сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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"Не думаю, что потребуется ужесточение статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Это достаточно суровая норма. В случае с ложным минированием проблема в другом. Сегодня не существует препятствий для выявления места или IP-адреса, откуда раздался звонок с ложной угрозой, если этот звонок был сделан на территории нашей страны. Тогда мы можем вычислить преступника и применить к нему соответствующие санкции", - сказал Шапошников, отвечая на вопрос, стоит ли ужесточить законодательство, чтобы остановить волну "минирований" в РФ.
По его словам, в большинстве случаев правоохранители сталкиваются с более сложной схемой работы, когда телефонные звонки или сообщения приходят из других стран – с Украины, из США, Турции, Японии, где нельзя распространить российское законодательство и по всей строгости наказать злоумышленников.
"И здесь, конечно, гораздо сложнее взаимодействовать с правоохранителями из других государств, а ведь важно выявить преступника своевременно. Так что хорошим механизмом в такой ситуации может стать международное сотрудничество, взаимный обмен информацией такого плана с другими государствами", - добавил спикер столичного парламента.
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