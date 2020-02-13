Алексей Шапошников: второй этап реновации возможен через несколько лет

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в интервью РИА Новости оценил предложенные президентом изменения в Конституцию РФ, не исключил расширение программы реновации и отметил необходимость борьбы с мошенниками, спекулирующими на теме коронавируса. Кроме того, он рассказал о том, что поменялось в специфике работы Мосгордумы с обновлением состава парламента, насколько возросла его популярность и какие законодательные инициативы будут обсуждаться в весеннюю сессию. Беседовали Дарья Еременко и Мария Зыбина.

— Алексей Валерьевич, первый вопрос актуальный для всей страны — как вы оцениваете изменения в конституцию, которые предложил президент? Потребуются ли изменения в московское законодательство?

— Изменения, предложенные в конституцию, действительно широко обсуждаются не только в Москве, но и по всей стране. Изменения интересные, особенно для нас, законодателей. В частности, я имею в виду предложения о расширении полномочий Государственной думы и Совета Федерации. Это говорит об усилении представительной ветви власти в нашей стране.

Безусловно, изменение конституции может повлечь за собой переработку федерального законодательства, что в дальнейшем потребует внесения изменений в московское законодательство. Речь идет о законе об организации местного самоуправления, о социальном обслуживании населения и социальной помощи, об инвестиционной политике и так далее.

Некоторые новеллы, в частности о назначении прокуроров субъектов РФ, повлекут за собой необходимость переработки Устава города Москвы, потому что на сегодняшний момент согласование кандидатуры прокуроров субъектов проходит через региональное Законодательное собрание. Соответственно, даже вот этот пример показывает, какие корректировки регионального законодательства нам необходимо будет проводить не только в Москве, но и в других регионах нашей страны.

— А для проведения всенародного голосования потребуются ли какие дополнительные законы?

— Конечно, они потребуются, потому что мы впервые проводим такой плебисцит по выявлению мнения россиян по поправкам, предложенным в основной закон. Это будет регулироваться федеральным законодательством, и сейчас идет большая дискуссия, в какой форме будет проходить голосование, через какие механизмы будет выявляться мнение россиян. Думаю, что в ближайшие дни мы с вами будем уже знать сам механизм и технологию проведения всенародного голосования.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Не исключаю, что возможно применение и электронного голосования. Этот вопрос сегодня также обсуждается. Может быть, это будет сделано по всей стране, а может быть в тех регионах, которые могут обеспечить его проведение. Например, Москва технологически готова к проведению электронного голосования. Это показали выборы в Московскую городскую думу 7-го созыва, где в трех избирательных округах помимо классического голосования москвичи могли проголосовать и дистанционно — через интернет. В столице технология отработана, и если федеральный законодатель примет соответствующее решение, то, я думаю, Москва в состоянии обеспечить электронное голосование. Но надо учитывать, что дискуссии продолжаются: кому-то нравится такой формат голосования, кому-то нет. Отмечу, что на выборах в Московскую городскую думу, когда проходил эксперимент, электронное голосование было дополнением. Так что и в случае со всенародным голосованием мы не предлагаем замену классического голосования на электронное. Это всего лишь дополнение, которое позволит проголосовать тому, кто находится в отъезде или по каким-то причинам не хочет идти голосовать на участок. Так что электронное голосование это дополнительная опция, которой можно воспользоваться и проголосовать из любой точки земного шара.

— Переходим непосредственно к работе Московской городской думы. С новым составом мы видим, что дискуссии стали активнее, вопросов много, интенсивность работы увеличилась, депутаты иногда даже не успевают обсудить все вопросы на одном заседании. В связи с этим возможно ли вернуть еженедельный формат проведения заседаний?

— Нам никто не мешает проводить заседания еженедельно. Согласно регламенту, у нас нет никаких ограничений. При этом есть обязательства проведения заседаний не реже одного раза в месяц, как правило, по средам. Поэтому, если будет такая необходимость, мы совершенно спокойно можем проводить заседания каждую неделю. Конец прошлого года это наглядно продемонстрировал — когда заседания столичного парламента проходили каждую неделю, потому что была достаточно насыщенная повестка, шли объемные вопросы, такие как бюджет города, отчет мэра, отчет об исполнении бюджета и другое.

— Можно ли сказать, что стало больше инициатив у депутатов? Какие вопросы их интересуют чаще всего?

— Сложно ответить, какие вопросы интересуют чаще всего, поскольку если беремся за решение какого-то вопроса, то мы его решаем. Действительно, изменилась политическая палитра Московской городской думы, поменялось соотношение политических сил, пришли новые партии – "Яблоко", "Справедливая Россия", которые в предыдущем созыве не были представлены. Споры и дискуссии идут достаточно горячие, это бывает очень часто. Нет ограничений по вопросам, которые ставят депутаты на заседаниях профильных комиссий и заседаниях Московской городской думы. Яркий пример — работа над бюджетом Москвы, с которого началась деятельность нового созыва городской Думы. По итогам длительных обсуждений были внесены поправки разными фракциями, которые коррелировались, что говорит о том, что все фракции Мосгордумы, все политические силы настроены на конструктивную работу с органами исполнительной власти столицы.

— Наверное, и внимания стало больше к Московской городской думе?

— Внимания, конечно, стало больше. В конце прошлого года, при обсуждении бюджета и других вопросов, мы установили несколько рекордов по продолжительности проведения заседания Мосгордумы. Интерес и москвичей, и жителей других регионов к работе столичного парламента действительно повысился. Это доказывает увеличение аудитории и в соцсетях Мосгордумы, и количество просмотров на YouTube. Если раньше это количество не превышало и ста человек, то сейчас это несколько тысяч просмотров. Так что интерес и к депутатам, и к самой Думе возрос.

— Одна из тем, которая тоже сейчас обсуждается, регулирование оборота охолощенного оружия. Будет ли Мосгордума предлагать законодательные инициативы?

— В рамках профильных комиссий мы обсуждаем возможные изменения в федеральный закон об оружии. В конце 2019 года в разных регионах нашей страны произошли резонансные преступления с использованием охолощенного оружия. Сегодня ведутся дискуссии о необходимости введения дополнительного регулирования, потому что охолощенное оружие это боевое оружие, которое было специальным образом переделано, чтобы им невозможно было воспользоваться. Однако по внешнему виду оно полностью напоминает боевое. Естественно, что злоумышленники могут этим воспользоваться.

Проблема многогранна, она затрагивает коллекционеров, киностудии, театры, музеи и так далее. Не исключаю, что в ближайшее время мы вынесем этот вопрос на публичное обсуждение, потому что нам необходимо знать еще мнение москвичей. Сейчас оборот охолощенного оружия никак не регулируется, оно продается в любой торговой точке, поэтому пути решения могут быть разные — от возможной продажи охолощенного оружия в специализированных магазинах до введения реестра тех, кто приобретает охолощенное оружие. Уверен, что мы придем к какой-то золотой середине, которая устроит всех.

— Сейчас во всем мире особенно актуальна тема коронавируса. С распространением информации об этой болезни в интернете появилось много непроверенной рекламы каких-то средств от этого вируса, эффективность которых не доказана. Считаете ли вы, что нужно как-то более тщательно регулировать сферу недобросовестной рекламы? Усилить контроль в этой области?

— Прежде всего хочу поблагодарить Роспотребнадзор и наших медиков за заботу и огромную разъяснительную работу, в частности, по профилактике заражения, несмотря на то, что в Москве такой опасности на сегодняшний момент нет. На заседании Мосгордумы в январе мы приглашали руководителя управления Роспотребнадзора по Москве, и Елена Андреева докладывала о ситуации в нашем мегаполисе, о том, какие предприняты меры, чтобы не допустить появления вируса в Москве. Вы знаете, что и на вокзалах, и в аэропортах работают сотрудники Роспотребнадзора и проверяют тех, кто прилетает или приезжает в нашу страну.

На сегодняшний момент в Москве никакой опасности заражения коронавирусом не существует. Однако есть мошенники, которые пользуются ситуацией и хотят нажиться за счет продажи лекарств, которые якобы вылечат от нового вируса. Это чистый обман, а за мошенничество у нас предусматривается достаточно серьезное наказание. Но если потребуется, будем работать над совершенствованием законодательства о рекламе, а также над законодательством в области обращения лекарственных средств. (Федеральный закон от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств").

В данной ситуации я бы посоветовал москвичам и всем россиянам не поддаваться панике, руководствоваться проверенной информацией, а в случае необходимости обратиться к врачу для профессиональной консультации. Не надо всегда верить тем объявлениям, которые размещены в интернете или в социальных сетях. Очень часто это действительно может быть просто обман.

— Продолжая тему общественной безопасности, с конца прошлого года нас опять захлестнула волна минирований, счет эвакуированных идет на тысячи. В связи с этим считаете ли вы, что нужно ужесточить наказание за такого рода деяния, чтобы предотвратить новые случаи и остановить эту волну?

— Не думаю, что потребуется ужесточение статей Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Это достаточно суровая норма. В случае с ложным минированием проблема в другом. Сегодня не существует препятствий для выявления места или IP-адреса, откуда раздался звонок с ложной угрозой, если этот звонок был сделан на территории нашей страны. Тогда мы можем вычислить преступника и применить к нему соответствующие санкции. Но в большинстве случаев правоохранители сталкиваются с более сложной схемой работы, когда телефонные звонки или сообщения приходят из других стран – Украины, США, Турции, Японии, где мы не можем распространить российское законодательство и по всей строгости наказать злоумышленников. И здесь, конечно, гораздо сложнее взаимодействовать с правоохранителями из других государств, а ведь важно выявить преступника своевременно. Так что хорошим механизмом в такой ситуации может стать международное сотрудничество, взаимный обмен информацией такого плана с другими государствами.

— Вы говорили, что москвичей больше всего интересует тема реновации, они чаще всего к вам с таким вопросом обращаются. А есть ли запрос на расширение программы, есть ли какие-то законодательные инициативы на вторую волну реновации?

— Действительно, тема реновации достаточно актуальна и будет такой оставаться в ближайшие 10 лет, потому что программа первой волны рассчитана на 15 лет. Москвичи обращаются с разными вопросами, начиная с разъяснений норм законов, которые приняты в Москве и на федеральном уровне, заканчивая просьбами о вхождении в программу реновации. Таких обращений становится все больше и больше. Очевидно, что в первую очередь мы должны выполнить те обязательства, которые уже взял на себя город. Не исключаю, что через какое-то время мы вернемся к вопросу второго этапа программы реновации. На сегодняшний момент занимаемся текущими задачами и решаем вопросы с теми домами и москвичами, которые уже находятся в программе реновации, а их, напомню, больше одного миллиона.

— Говоря о планах Московской городской думы, какие инициативы в ближайшее время будут рассматриваться прежде всего в весеннюю сессию?

— В первом квартале состоится отчет начальника ГУ МВД города Москвы Олега Баранова. Сегодня заканчивается время подачи вопросов от депутатов Московской городской думы. Мы традиционно направляем их заранее, чтобы ведомство подготовилось, направило ответы депутатам. Некоторые вопросы будут задаваться на пленарном заседании. Уверен, что доклад будет интересный, мы узнаем о том, как изменилась криминогенная ситуация в городе, что было сделано ГУ МВД за прошедший период.

Если говорить о законодательных инициативах, то на повестке дня многие касаются безопасности – остро стоит вопрос об охолощенном оружии, проблемы распространения снюсов и сниффинга. Кроме этого, продолжаем работать над тем, как реализовать технологически установку алкозамков на такси и каршеринговые автомобили, так как с этими машинами происходит достаточно большое количество происшествий, когда водитель находится либо в состоянии опьянения, либо в неадекватном состоянии.

Уже на этой неделе будем обсуждать в Мосгордуме проблемы, связанные с тишиной в столице. При этом речь идет о разных аспектах: это так называемая бытовая тишина, нарушение тишины от соседей, нарушение тишины от магазинов, кафе и ресторанов, находящихся на первых этажах жилых домов, нарушение тишины во время проведения строительных работ, нарушение тишины от работы автотранспорта и другое. Соответствующая статья существует в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы, но остро стоит вопрос с администрированием, с их исполнением. Кстати, наши коллеги – депутаты Государственной думы несколько дней назад внесли проект закона в федеральный Кодекс об административных правонарушениях, в котором содержатся предложения, связанные с нарушениями по тишине. Думаю, что принятие этих поправок на федеральном уровне очень поможет и нам, и правоохранителям.

— Какие еще вопросы на повестке дня?