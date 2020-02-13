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2020-02-13T13:55+0300
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Опубликован трейлер "Французского диспетчера"
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РИА Новости

Опубликован трейлер "Французского диспетчера"

13:55 13.02.2020
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На YouTube был опубликован трейлер художественного фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер".
Действие происходит в 1950-е годы в вымышленном городе. Журналисты из французского отдела американской газеты решают выпускать свой журнал.
Режиссер, который написал и сценарий, как обычно, собрал звездный состав. В фильме снялись: Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Оуэн Уилсон и многие другие.
Ожидается, что премьера картины состоится на Каннском кинофестивале. В этом году он пройдет с 12 по 23 мая.
Ранее СМИ писали, что в кинотеатрах "Французский диспетчер" появится 24 июля.
Уэс Андерсон известен такими работами, "Отель "Гранд Будапешт" (2014), "Королевство полной луны" (2012), "Водная жизнь" (2004), "Семейка Тененбаум" (2001).
Кадр из фильма Дальше некуда
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КультураКино и сериалыНовости культурыУэс АндерсонТильда СуинтонБилл МюррейЭдриан БроудиYouTube
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