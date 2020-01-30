Стала известна дата выхода нового фильма Уэса Андерсона

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новая работа культового режиссера Уэса Андерсона "Французский диспетчер" появится на большом экране 24 июля 2020 года, сообщает NME.

First poster for Wes Anderson's next movie 'The French Dispatch'. pic.twitter.com/knuRnmbmk4 — Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) January 29, 2020

Накануне был опубликовал первый постер фильма с датой выхода. Его полное название "Французский диспетчер свободы, Канзаская вечерняя звезда" (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun).

В ленте, сценарий которой написал Андерсон, снимались: Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и другие знаменитые актеры.

Предположительно премьера состоится на Каннском кинофестивале, который пройдет в этом году с 12 по 23 мая.