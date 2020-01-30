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Культура
2020-01-30T21:58+0300
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Стала известна дата выхода нового фильма Уэса Андерсона
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РИА Новости

Стала известна дата выхода нового фильма Уэса Андерсона

21:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Уэс Андерсон
Режиссер Уэс Андерсон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Новая работа культового режиссера Уэса Андерсона "Французский диспетчер" появится на большом экране 24 июля 2020 года, сообщает NME.
Накануне был опубликовал первый постер фильма с датой выхода. Его полное название "Французский диспетчер свободы, Канзаская вечерняя звезда" (The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun).
В ленте, сценарий которой написал Андерсон, снимались: Бенисио Дель Торо, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей и другие знаменитые актеры.
Предположительно премьера состоится на Каннском кинофестивале, который пройдет в этом году с 12 по 23 мая.
Режиссер известен своими фильмами "Королевство полной луны" (2012), "Семейка Тененбаум" (2001), "Отель "Гранд Будапешт" (2014), "Водная жизнь" (2004).
Американский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Уэс Андерсон на церемонии вручения премии Золотой глобус. 2015 год
21 января, 09:18Культура
Уэс Андерсон опять собрал звездный состав для своего нового фильма
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