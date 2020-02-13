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Туризм
2020-02-13T12:15+0300
https://ria.ru/20200213/1564638617.html
Туристы назвали самые романтические города мира
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РИА Новости

Туристы назвали самые романтические города мира

12:15 13.02.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфТуристы у статуи Джульетты в Вероне
Туристы у статуи Джульетты в Вероне
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали лучший город для празднования Дня всех влюбленных, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди девяти тысяч пользователей, выясняя, планируют ли они путешествовать 14 февраля, и какие маршруты считают наиболее подходящими.
Оказалось, что 20 процентов опрошенных уже купили авиабилеты на даты, захватывающие День святого Валентина.
Респонденты определили и самый романтичный город в мире. Больше всего голосов – 36 процентов — набрала Верона (Италия).
На втором месте 1 Париж, получивший 21 процент голосов, а 18 процентов туристов хотели бы провести этот день в Риме.
За Венецию проголосовали 14 процентов, а за Санкт-Петербург – 11 процентов опрошенных.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмВеронаРимВенецияПарижСанкт-Петербург
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