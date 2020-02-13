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Биография Алексея Ботяна
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РИА Новости

Биография Алексея Ботяна

10:28 13.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГерой России, разведчик Алексей Ботян
Герой России, разведчик Алексей Ботян
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Легендарный советский разведчик, Герой России Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в деревне Чертовичи Виленской губернии (с марта 1921 года — территория Польши, ныне Воложинский район Минской области Белоруссии) в крестьянской семье.
В феврале 1939 года был призван в польскую армию, спустя месяц был зачислен в подофицерскую школу, которая готовила младших командиров для зенитной артиллерии. Еще до окончания обучения он получил первое унтер-офицерское звание — капрал. В августе его 3-й дивизион зенитной артиллерии перебросили на западную границу в район Познани в качестве боевого подразделения. Сбил в качестве командира расчета зенитного орудия три германских самолета.
Когда восточные районы Польши заняли советские войска, стал гражданином СССР, преподавал в начальной школе.
В 1940 году был направлен на службу в органы НКВД СССР и зачислен в разведывательную школу. В июле 1941 года был зачислен в состав Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, подчинявшейся 4-му управлению НКВД СССР.
В качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
В январе 1943 года был направлен в глубокий тыл врага в западные районы Украины и Белоруссии. Действовал там как самостоятельно, так и в составе крупных партизанских отрядов.
Под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву немецкого гебитскомиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР, когда там находилась инспекция из Германии. В результате этой операции были уничтожены около сотни гитлеровских офицеров. Сорвав стратегическую операцию по "зачистке" нескольких областей Украины, Ботян сохранил десятки тысяч жизней мирных людей.
В мае 1944 года по заданию Центра во главе группы из почти 30 человек Ботян совершил переход в Польшу, имея задачу организации разведки расположения и передвижения противника в районе города Кракова. Благодаря хорошему знанию польского языка и культуры местного населения, а также своим организаторским способностям, он сумел организовать взаимодействие и совместные боевые операции с такими разными политическими силами, как части Армии Крайновой, Армии Людовой и крестьянскими Батальонами Хлопскими.
Группой Ботяна была проведена операция по захвату совместно с подразделениями Армии Людовой города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены арестованные польские граждане, захвачено большое количество оружия и снаряжения. Позже в Илже был установлен памятник героям того боя, на котором вместе с именами поляков были выбиты имена и советских бойцов группы Ботяна.
Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение польского Кракова от уничтожения нацистами в 1945 году.
В конце 1944 года группе Ботяна удалось захватить поляка, инженера-картографа из штаба тыловых подразделений немецкой армии. У него оказались карты оборонительных сооружений города Новы-Сонча, рядом с Краковом, где в старинном Ягеллонском замке находился огромный склад взрывчатки и боеприпасов. Они предназначались не только для борьбы с советскими войсками, но и для уничтожения исторического центра Кракова, плотины на реке Дунаец и мостов.
Ботяну удалось убедить другого поляка, который служил у немцев и имел чин гауптмана, пронести в замок английскую мину со взрывателем. В разгар наступления Красной Армии утром
18 января 1945 года мина была приведена в действие. Огромный вражеский склад взлетел на воздух. Враг не смог заминировать и уничтожить намеченные к взрыву объекты в Кракове. 19 января в Краков ворвались передовые части 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева.
В последние месяцы войны группа Ботяна действовала в тылу врага на оккупированной территории Чехословакии.
По окончании Великой Отечественной войны Алексей Ботян долгие годы работал в разведке, неоднократно привлекался для выполнения сложных и ответственных заданий за рубежом.
Участвовал в создании спецназа внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
В 1983 году в звании полковника был уволен в отставку по возрасту, но до 1989 года продолжал работать в органах КГБ СССР в качестве гражданского специалиста.
Алексей Ботян стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова.
За достигнутые результаты Ботян неоднократно награждался боевыми и иными государственными наградами. Был отмечен двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны I степени, многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".
За мужество и героизм, проявленные в операции по освобождению Кракова в годы войны, и за предотвращение его уничтожения фашистами Алексею Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
13 февраля 2020 года стало известно, что Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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