МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Легендарный разведчик, Герой России Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян , руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.

"Не стало Алексея Николаевича Ботяна", — сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.

В минувший понедельник ему исполнилось 103 года.

Варшавы довел их число до трех. Алексей Ботян встретил Вторую мировую 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета. Свой боевой счет открыл в первый же день войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При оборонедовел их число до трех.

Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.

С началом Великой Отечественной войны его зачислили в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), где он прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" под командованием капитана госбезопасности Виктора Карасева Ботяна направили в район украинского города Овруч Житомирской области.

В сентябре 1943-го под непосредственным руководством Ботяна прошла операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Погибло около 80 гитлеровских офицеров.

© Фото : сайт СВР России Актер Александр Олешко и разведчик Алексей Ботян во время съемок фильма "Счастье разведчика" © Фото : сайт СВР России Актер Александр Олешко и разведчик Алексей Ботян во время съемок фильма "Счастье разведчика"

В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так называли Ботяна местные жители) совершил то, что он считает главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом под угрозой затопления оказывался польский город Краков . Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев вместе с его подрывом были в буквальном смысле развеяны в воздухе.