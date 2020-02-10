Знаменитому разведчику Второй мировой Ботяну исполнилось 103 года

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Легендарный отечественный разведчик Алексей Ботян, считающийся последним ныне живущим солдатом, встретившим Вторую мировую в ее первый день, и руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, в понедельник отмечает свой 103-й день рождения.
"Сегодня исполнилось 103 года человеку, спасшему польский город Краков от разрушения немецко-фашистскими захватчиками, разведчику, ставшему легендой при жизни - Герою России Алексею Николаевичу Ботяну", - говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В битву с фашизмом Алексей Ботян вступил 1 сентября 1939 года и сейчас считается последним живущим солдатом, встретившим Вторую мировую войну в ее первый день. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. Свой боевой счёт открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довёл их число до трёх. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.
С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" под командованием капитана госбезопасности Виктора Карасёва был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.
В январе 1945 года "лейтенант Алёша" (так называли Ботяна местные жители) совершил то, что он считает главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом под угрозой затопления оказывался польский город Краков. Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев вместе с его подрывом были в буквальном смысле развеяны в воздухе.
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После войны Алексей Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Позже помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел". 10 мая 2007 года указом президента России полковнику в отставке Алексею Ботяну за операцию по спасению Кракова было присвоено звание Героя России.