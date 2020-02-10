Знаменитому разведчику Второй мировой Ботяну исполнилось 103 года

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Легендарный отечественный разведчик Легендарный отечественный разведчик Алексей Ботян , считающийся последним ныне живущим солдатом, встретившим Вторую мировую в ее первый день, и руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, в понедельник отмечает свой 103-й день рождения.

"Сегодня исполнилось 103 года человеку, спасшему польский город Краков от разрушения немецко-фашистскими захватчиками, разведчику, ставшему легендой при жизни - Герою России Алексею Николаевичу Ботяну", - говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В битву с фашизмом Алексей Ботян вступил 1 сентября 1939 года и сейчас считается последним живущим солдатом, встретившим Вторую мировую войну в ее первый день. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. Свой боевой счёт открыл в первый же день Второй мировой войны, сбив гитлеровский "Юнкерс". При обороне Варшавы довёл их число до трёх. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.

С началом Великой Отечественной войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения), в которой прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. Учился полтора года, в качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" под командованием капитана госбезопасности Виктора Карасёва был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и матерые спецы по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.

В январе 1945 года "лейтенант Алёша" (так называли Ботяна местные жители) совершил то, что он считает главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом под угрозой затопления оказывался польский город Краков . Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев вместе с его подрывом были в буквальном смысле развеяны в воздухе.