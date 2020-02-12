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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-12T19:31+0300
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Минниханов призвал активнее продвигать за рубеж халяльную продукцию
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РИА Новости

Минниханов призвал активнее продвигать за рубеж халяльную продукцию

19:31 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи. 26 апреля 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи. 26 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КАЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Татарстан должен активнее продвигать за рубеж продукцию агропромышленного комплекса, прежде всего халяльную продукцию, для достижения задачи роста к 2024 году объема экспорта сельхозпродукции до 360 миллионов долларов, заявил президент республики Рустам Минниханов.
"По национальному проекту "Экспорт продукции АПК" нам доведены большие цифры по экспорту. Пока мы на плановые цифры не вышли. Сегодня надо проработать все возможности экспорта. Я считаю, огромный резерв - это халяльная продукция", - сказал Минниханов на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
По словам главы республики, у Татарстана сложились хорошие отношения со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, поэтому через уже действующие инструменты взаимодействия необходимо раскрыть возможности сотрудничества в этой сфере. Также важно активнее осваивать органическое сельское хозяйство - для экспорта таких товаров на федеральном уровне создается защищенный бренд "зеленой" продукции.
Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, ключевой показатель по нацпроекту "Экспорт продукции АПК" на 2019 год для Татарстана - объем экспорта 308 миллионов долларов, фактическое исполнение, по данным Федеральной таможенной службы, составило 177,6 миллиона долларов или 58%. При этом к 2024 году объем экспорта должен составить 360 миллионов долларов.
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По информации министра, сегодня в целях реализации поставленной задачи министерство ведет работу с действующими и потенциальными экспортерами, взаимодействуя с торговыми домами и торгово-экономическими представительствами Татарстана за рубежом, ведет мониторинг и анализ вывоза продукции АПК за пределы республики с целью выявления потенциальных объемов экспорта и поиска потенциальных партнеров за рубежом, определен график международных выставок, конференций, конгрессов, в которых сельхозпроизводители республики планируют принять участие для продвижения продукции на экспорт.
Ранее Минсельхозпрод Татарстана отмечал, что 72 предприятия республики сертифицированы на производство продукции халяль, однако международный сертификат есть пока лишь у немногих производителей. Поставки татарстанской продукции налажены в более 40 стран мира. По итогам 2018 года объем поставок составил свыше 160 миллионов долларов. По данным министерства, основным генератором роста республиканского экспорта является масложировая продукция (в 2024 году экспорт составит 260 миллионов долларов или 70% от республиканского объема). Другой важный сегмент – экспорт готовых продуктов питания (к 2024 году экспорт составит 75 миллионов долларов или 20% от объема экспорта). Для этого необходима глубокая переработка сельхозсырья – молока, мяса, зерна, экспортировать нужно товары с высоким переделом.
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