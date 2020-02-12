Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год

По словам политика, на саммите в Минске ему пришлось пройти через "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным . Порошенко назвал российского лидера "холодным и жестоким" переговорщиком.

"Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", — признался бывший президент.

По мнению Порошенко, Минские соглашения дали Киеву "драгоценное время для развития армии и преодоления социального кризиса".

Экс-президент подчеркнул, что не идеализирует подписанные в 2015 году документы, однако считает, что сегодня альтернативы этим договоренностям не существует. По его словам, Минские соглашения позволили "спасти Украину ".

Саммит в Минске

Саммит "нормандской четверки" прошел в феврале 2015 года в Минске. В переговорах участвовали лидеры России, Украины, Франции и Германии. По итогам саммита приняли два документа: комплекс мер, направленных на имплементацию договоренностей, подписанных в Минске в сентябре 2014 года, и декларацию в поддержку этого комплекса.

По мнению экспертов, подписанные на саммите документы дали шанс прекратить кровопролитие в Донбассе. Но, несмотря на постоянные заявления сторон о приверженности договоренностям, все дипломатические усилия пока не принесли мира.