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Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
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РИА Новости

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

15:18 12.02.2020 (обновлено: 15:52 12.02.2020)
103761
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни. Об этом он написал в колонке для "Украинской правды".
По словам политика, на саммите в Минске ему пришлось пройти через "изнуряющий девятнадцатичасовой марафон" обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко назвал российского лидера "холодным и жестоким" переговорщиком.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год
08:00Специальный репортаж
"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения
"Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как "много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга". Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни", — признался бывший президент.
По мнению Порошенко, Минские соглашения дали Киеву "драгоценное время для развития армии и преодоления социального кризиса".
Экс-президент подчеркнул, что не идеализирует подписанные в 2015 году документы, однако считает, что сегодня альтернативы этим договоренностям не существует. По его словам, Минские соглашения позволили "спасти Украину".

Саммит в Минске

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Саммит "нормандской четверки" прошел в феврале 2015 года в Минске. В переговорах участвовали лидеры России, Украины, Франции и Германии. По итогам саммита приняли два документа: комплекс мер, направленных на имплементацию договоренностей, подписанных в Минске в сентябре 2014 года, и декларацию в поддержку этого комплекса.
По мнению экспертов, подписанные на саммите документы дали шанс прекратить кровопролитие в Донбассе. Но, несмотря на постоянные заявления сторон о приверженности договоренностям, все дипломатические усилия пока не принесли мира.
Как отмечали в российском МИД, Киев до сих пор не выполнил ни одно из положений Минских соглашений.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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ФранцияГермания"Нормандская четверка"Минские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассПетр ПорошенкоФрансуа ОлландВладимир ПутинМинскРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ещё один ночь с Путиным вспоминает как одно из самых незабываемых событий в жизни :D Коробку конфет бы хоть прислал на 14-ое февраля
12 февраля, 15:21
lleitmotif425
146900113
Если бы порошенко не подписал минские протоколы , то тогда у Украины сейчас не было бы Мариуполя и Азовского моря .))))
12 февраля, 15:44
Данил Некипелов
7440003
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