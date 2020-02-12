Ленобласть направит на возведение новых культцентров 3,4 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. В малых населенных пунктах Ленинградской области до 2023 года планируется построить 14 домов культуры, на эти цели будут направлены 3,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, ввод в эксплуатацию 12 объектов планируется уже через два года - в 2021 и 2022 годах. Все дома культуры будут располагать зрительными залами с функциональными фойе общей вместимостью от 120 до 600 мест в зависимости от потребности населения.
"В конце декабря прошлого года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России говорил о необходимости обратить внимание на планирование строительства объектов культуры в малых населенных пунктах России. В нашем регионе объекты культуры на селе строятся в рамках сразу двух региональных государственных программ", - отметили в пресс-службе.
Так, в рамках проектов "Развитие культуры в Ленинградской области" и "Комплексное развитие сельских территорий" финансирование по ним составит порядка 3,4 миллиарда рублей. На четыре объекта, строительство которых планируется начать уже в этом году, направлены средства федерального бюджета.
17 декабря 2019, 16:21Липецкая областьНовый дом культуры открыли в Липецкой области