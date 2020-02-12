Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает убрать из пассажирских вагонов ковровые дорожки, которые не соответствуют современным требованиям и собирают пыль.
"Надо уходить от устаревших стандартов и нормативов. Например, ковровые дорожки в вагонах. Когда-то это был символ престижа и качества, но это пылесборники. И зачем сегодня эти "брежневские" дорожки в вагонах? Есть стильные, красивые и удобные в обслуживании материалы. От дорожек давно стоит отказаться, и я уверена, что эта задача РЖД по плечу", - сказала спикер на пленарном заседании палаты в среду по итогам выступления главы РЖД Олега Белозерова.
Матвиенко также отметила, что необходимо наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов. "Есть еще остановочные пункты без нормальных платформ. Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности", - сказала сенатор.
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