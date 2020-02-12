Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах

Матвиенко также отметила, что необходимо наладить инфраструктуру станций, железнодорожных переездов и вокзалов. "Есть еще остановочные пункты без нормальных платформ. Есть вокзалы, которые ассоциируются с антисанитарией и преступностью. Мечтаю, чтобы каждый вокзал был чистым до стерильности", - сказала сенатор.