МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. РЖД заняли первое место по безопасности среди железных дорог мира, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Глава РЖД в среду выступил на пленарном заседании в Совете Федерации.
"В отношении безопасности мы также вышли на первое место в мире. Не могу не отметить, что следующая компания отличается от нас более чем на 20%", - сообщил Белозеров.
14 января, 22:08РЖД закупит компьютеры с российским процессором "Эльбрус"
Речь идет о глобальном индексе безопасности, который оценивает Международный союз железных дорог (МСЖД), уточнили РИА Новости в РЖД.
Глава РЖД в ходе своего выступления в Совете Федерации добавил, что опыт компании пристально изучают международные эксперты и применяют железнодорожные администрации и компании других государств.