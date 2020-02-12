Матвиенко сделала замечание из-за использования телефона на заседании

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала замечание сенаторам из-за использования телефона в ходе пленарного заседания палаты в среду.
Телефонный звонок мешал выступлению в Совете Федерации главы РЖД Олега Белозерова.
"Встаньте, пожалуйста, у кого телефон, вы же не в школе", - сказала Матвиенко, обращаясь к сенаторам. Однако никто не поднялся.
"Смелости пронести телефон (в зал заседаний) хватило, а встать не хватило?" - выразила недоумение спикер.
В соответствие с действующими правилами сенаторы должны перед пленарным заседанием либо отключать телефон, либо выключать звук.
3 сентября 2019, 21:40Депутат Рады попалась на интимной переписке во время заседания