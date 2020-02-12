В МИД надеются на "окно возможностей" в отношениях с Евросоюзом

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Есть сигналы о том, что с приходом новой Еврокомиссии для России может открыться определенное "окно возможностей", заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
"Что касается нынешнего состава Еврокомиссии (ЕК), то два месяца – слишком короткий срок, чтобы давать оценки работы на каких-либо направлениях, включая отношения с Россией. В качестве положительного фактора хотел бы отметить, что с декабря прошлого года состоялись уже два контакта президента России Владимира Путина с новым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен – телефонный разговор и личная встреча", - сказал Кобринец.
Он подчеркнул, что Москва выступает за развитие равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с ЕС, прежде всего в сферах, представляющих взаимный интерес.
"К нам поступают сигналы, что с приходом новой Еврокомиссии может открыться определенное "окно возможностей". Будем судить не по словам, а по делам", - добавил дипломат.
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