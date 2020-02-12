В МИД надеются на "окно возможностей" в отношениях с Евросоюзом

Он подчеркнул, что Москва выступает за развитие равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с ЕС, прежде всего в сферах, представляющих взаимный интерес.

"К нам поступают сигналы, что с приходом новой Еврокомиссии может открыться определенное "окно возможностей". Будем судить не по словам, а по делам", - добавил дипломат.