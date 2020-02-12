Николай Кобринец: новый кризис в ПАСЕ может стать для нее фатальным

В январе в Страсбурге прошла первая в этом году зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Для российской делегации она стала второй после возвращения в ПАСЕ. Директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец в интервью корреспонденту РИА Новости Анастасии Ивановой по случаю Дня дипломатического работника рассказал, что продемонстрировала эта сессия, как европейские организации отреагировали на травлю российских журналистов Sputnik Эстония и чего следует ожидать от грузинских властей на заседании Комитета министров Совета Европы в Тбилиси. Дипломат также объяснил, почему у России никогда не было задолженностей перед СЕ, и поделился ожиданиями от прихода нового состава Еврокомиссии.

— Прошлый год ознаменовался важным для России событием, а именно возвращением ее делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после пятилетнего перерыва. Можно ли сказать, что кризис в отношениях РФ и СЕ удалось в целом преодолеть?

— Это действительно важное событие, причем не только для России, но и прежде всего для самого Совета Европы, который в результате сохранился как общеевропейская организация. Конечно, сделан большой шаг вперед. Вместе со здравомыслящими странами Совета Европы нам удалось выйти из неприемлемой ситуации, когда Парламентская ассамблея на протяжении нескольких лет, нарушая устав Совета Европы, ущемляла в правах российскую делегацию. В июне прошлого года права наших парламентариев были восстановлены в полном объеме, и они самым активным образом включились в работу на этой общеевропейской площадке.

Но если вы спросите, может ли кризис повторится, то мне придется ответить утвердительно. Ведь Ассамблея сохранила пока за собой часть самоприсвоенных полномочий по ограничению прав национальных делегаций. Хотя по уставу СЕ такими полномочиями наделен исключительно Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). А значит, мы не можем быть до конца уверены, что российские парламентарии снова не подвергнутся дискриминации за свою политическую позицию. Правда, в таком случае страсбургскую организацию ждет новый кризис и он может оказаться для нее фатальным. Решимости нам не занимать, и наши оппоненты это знают.

5 февраля Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о создании так называемой трехсторонней процедуры реагирования на грубые нарушения государствами их уставных обязательств. Мы воздержались при голосовании и сделали интерпретирующее заявление с изложением нашего понимания узловых элементов новой процедуры. Напомнили, что когда на министерском заседании в Хельсинки в мае 2019 года мы давали согласие на разработку процедуры, то рассчитывали, что она будет единственным механизмом ограничения прав стран-членов. Подразумевали, что Ассамблея, становясь одним из трех ее участников наряду с КМСЕ и генсекретарем, откажется от санкционных полномочий, однако этого не произошло. Считаем, что такая "домашняя работа" в ПАСЕ все же должна быть выполнена – в регламент нужно вносить соответствующие изменения.

Мы открыты к сотрудничеству с Советом Европы, но хотим, чтобы он развивался как многопрофильный и по-настоящему общеевропейский формат с обеспечением равных прав для всех государств.

— Уже известно, кто будет участвовать от России в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) на министерском уровне, которое запланировано на 14-15 мая в Тбилиси?

— Министерские встречи проводятся раз в год. Грузия сейчас председательствует в Совете Европы, поэтому заседание должно пройти в Тбилиси. На майской сессии председательство перейдет от Грузии к Греции. Уровень нашего участия – не обязательно министр иностранных дел. Он может быть и ниже. Такое допустимо и практикуется. Все зависит от того, насколько весома повестка встречи, какие результаты наработало председательство. Вопрос о том, кто возглавит российскую делегацию, еще не решен.

Вы знаете, в Грузии есть закон "Об оккупированных территориях", согласно которому посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси является противоправным деянием и наказывается денежным штрафом либо даже тюремным заключением сроком до четырех лет. Некоторые политические силы в Грузии призывают использовать его применительно к мероприятиям Совета Европы.

— То есть от Грузии можно ожидать провокаций?

— Теоретически да. С упомянутым законом — как его трактовать и применять — пусть разбираются в Тбилиси. Но на стране-председателе СЕ – в данном случае Грузии – лежат обязательства, во-первых, обеспечить свободный въезд участникам и комфортные условия для работы, а во-вторых, что в данном случае более существенно, гарантировать безопасность всех делегаций. Способны ли наши грузинские партнеры их выполнить, уверенности нет. Возможно, в Тбилиси придут к решению, что разумнее было бы провести министерскую встречу в Страсбурге. Данный вариант не исключается.

— На днях завершилась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как оценивает Москва ее итоги? Можно ли говорить о том, что антироссийская риторика поубавилась или все осталось на прежнем уровне?

— Главное, что продемонстрировала эта сессия – в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, осознающее бессмысленность и бесперспективность изоляции России, дорожащее ее участием в работе Совета Европы, нацеленное на продолжение диалога с нами.

Напомню, что полномочия российских парламентариев были утверждены более чем с двухкратным перевесом (96 – за, 44 – против). Антироссийские демарши группы "Балтик плюс" и их союзников провалились. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой был избран вице-председателем ПАСЕ. По сути, в январе были подтверждены и закреплены решения июньской сессии ПАСЕ, восстановившей в правах нашу делегацию.

А вот антироссийской риторики, увы, меньше не стало. Радикалы и русофобы всех мастей продолжили высказывать в наш адрес давно известные претензии, а то и просто хамить, считая себя при этом неким правочеловеческим эталоном. Да и многие делегации, голосовавшие за подтверждение полномочий РФ, делали это вовсе не потому, что разделяют наши оценки и подходы, а так как понимают, что без диалога и сотрудничества с Россией не получится преодолеть разногласия, найти ответы на общие вызовы. Мы всю эту ситуацию видим и реагируем адекватно.

— Кстати говоря, на этой сессии ПАСЕ поднимался также вопрос о ситуации с давлением на журналистов Sputnik Эстония со стороны руководства страны. Была ли какая-то реакция от Совета Европы или Европарламента на притеснение журналистов агентства в этой стране?

— В последние недели эта тема неоднократно заострялась российскими представителями – и в Комитете министров, и в Парламентской ассамблее. К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с двойными стандартами, попытками под надуманными предлогами (борьба с фейковыми новостями, пропагандой, популизмом) разделить средства массовой информации на "белые" и "черные", узаконить политическую цензуру. Взять хотя бы принятую на зимней сессии ПАСЕ резолюцию "Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе", где попросту игнорируется давление, которое оказывается на российские СМИ во многих странах Совета Европы, в том числе в Эстонии. Разумеется, наши парламентарии проголосовали против такого однобокого документа.

Российская делегация помогла организовать на полях зимней сессии ПАСЕ пресс-конференцию исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и главы эстонского отделения Sputnik Елены Черышевой. Они рассказали, что на самом деле происходит со свободой слова в некоторых странах СЕ. Встретились также с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович. Она обещала разобраться в ситуации. Посмотрим.

Со стороны Европарламента эта проблема пока не получила должной реакции. Евродепутаты, которые обычно трепетно относятся к ситуации со свободой слова в третьих странах, не хотят видеть произвола, который творится на территории самого ЕС, в частности, в Эстонии. Там руководствуются незатейливым правилом "свой-чужой", опять-таки полагая исключительно себя носителями демократических идеалов.

— В ОБСЕ осудили действия властей Эстонии по отношению к журналистам Sputnik. Однако принимают ли они конкретные действия для разрешения этой ситуации?

— На заседаниях постоянного совета ОБСЕ российские дипломаты не раз ставили вопрос о развязанной эстонскими властями травле журналистов. В руководстве ОБСЕ оказались более восприимчивыми к нашей аргументации, чем в ЕС или СЕ. В поддержку Sputnik Эстония выступили и генеральный секретарь Томас Гремингер и представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Рассчитываем, что представитель ОБСЕ по СМИ продолжит держать руку на пульсе и в ходе консультаций с эстонскими властями будет добиваться от них пересмотра дискриминационной политики.

— Возвращаясь к Совету Европы, была информация, что у России до сих пор осталась задолженность перед Советом Европы за период 2017-2018 годов в размере порядка 55 миллионов евро. Так ли это? И когда Москва планирует ее погасить?

— Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было. Напомню, что в 2017 году наша страна приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Эта была вынужденная и, важно подчеркнуть, правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ, поэтому речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах. После возобновления в июне 2019 года полномочий наших парламентариев мы, как и обещали, полностью выплатили взносы в бюджет СЕ и его частичных соглашений как за 2017-18 годы, так и за 2019 год. Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали. Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны. Одним словом, тема исчерпана.

— На июньской сессии был избран новый генеральный секретарь Совета Европы, представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Не планируется ли ее визит в Москву в ближайшее время?

— Сразу же после вступления в должность в сентябре минувшего года Пейчинович-Бурич получила приглашение от нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить Россию. Насколько мне известно, со сроками поездки она пока не определилась.

Разумеется, ни нам, ни руководству СЕ не нужен визит для галочки. Хотелось бы, чтобы предстоящие переговоры были содержательными, помогли придать импульс нашим отношениям с Советом Европы и закрепить в его повестке важные для нас темы – противодействие новым вызовам и угрозам, защита социальных прав, дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в прибалтийских государствах, давление на российские СМИ, борьба с историческим ревизионизмом и героизацией пособников нацистов.

— Прошли первые два месяца нового председательства Еврокомиссии. Как вы оцениваете его усилия по улучшению диалога с Россией? Есть ли какие-то подвижки?

— Предыдущие пять лет в отношениях РФ-ЕС можно охарактеризовать как пятилетку упущенных возможностей. По решению ЕС остаются замороженными все диалоговые форматы наших отраслевых связей, а также официальные контакты между Федеральным собранием РФ и Европарламентом. Взаимодействие с нашей страной сведено к минимуму в рамках пресловутой еэсовской установки на избирательное сотрудничество.

Что касается нынешнего состава Еврокомиссии (ЕК), то два месяца слишком короткий срок, чтобы давать оценки работы на каких-либо направлениях, включая отношения с Россией. В качестве положительного фактора хотел бы отметить, что с декабря прошлого года состоялись уже два контакта президента России Владимира Путина с новым председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен – телефонный разговор и личная встреча.

Мы выступаем за развитие равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с ЕС прежде всего в сферах, представляющих взаимный интерес. К нам поступают сигналы, что с приходом новой Еврокомиссии может открыться определенное окно возможностей. Будем судить не по словам, а по делам.

— Поговорим о другой организации – НАТО. Ее генсекретарь Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что странам альянса необходимо увеличивать расходы на оборону из-за более агрессивного поведения России в Европе. Что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы враждебная риторика НАТО по отношению к РФ трансформировалась?

— НАТО взяла курс на увеличение военных расходов, наращивает силы и вооружения вблизи наших границ, проводит учения, сценарий которых предполагает противодействие сопоставимому противнику во всех операционных средах – на суше, на море, воздухе, киберпространстве, а теперь и в космосе. Все это – под предлогом "противодействия российской угрозе".

Посмотрите на статистику: в 2019 году совокупные расходы стран НАТО на военные нужды превысили 1 триллион долларов, что больше российского оборонного бюджета в 22 раза. Только европейские страны потратили 300 миллиардов долларов, а к 2024 году, согласно их национальным оборонным планам, намерены удвоить эту сумму.

Кроме того, согласно данным Международного института стратегических исследований, по всем видам тяжелых вооружений и техники (от танков и ударных вертолетов до боевых кораблей) у европейских стран НАТО преимущество над Россией в среднем в два раза. И это без учетов потенциалов США. Так кто кому угрожает?

Ориентация альянса на "сдерживание России" контрпродуктивна и опасна. Хочется спросить – зачем тратить столько сил на борьбу с вымышленной угрозой, когда есть реальные проблемы безопасности, требующие совместных решений?

Мы, со своей стороны, готовы к сотрудничеству и результативному разговору с НАТО. Предлагаем меры по деэскалации напряженности в Европе. Пока никакой реакции на наши предложения нет.