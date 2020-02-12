Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-02-12T11:04+0300
https://ria.ru/20200212/1564581088.html
МИД: ситуация вокруг Sputnik Эстония не получила должной реакции ЕП
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/01/1563360102_0:102:3305:1961_1036x0_80_0_0_496b50f11720baec39d544b5e62e467f.jpg
РИА Новости

МИД: ситуация вокруг Sputnik Эстония не получила должной реакции ЕП

10:28 12.02.2020 (обновлено: 11:04 12.02.2020)
820
© SputnikСтудия радио Sputnik в Таллине
Студия радио Sputnik в Таллине
© Sputnik
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация с давлением на журналистов Sputnik Эстония не получила должной реакции Европарламента, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
3 февраля, 10:27Медиавойны
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
Кобринец напомнил, что российская делегация помогла организовать "на полях" зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге пресс-конференцию исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и главы эстонского отделения Sputnik Елены Черышевой. Они встретились также с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович, она обещала разобраться в ситуации.
"Со стороны Европарламента эта проблема пока не получила должной реакции. Евродепутаты, которые обычно трепетно относятся к ситуации со свободой слова в третьих странах, не хотят видеть произвола, который творится на территории самого ЕС, в частности, в Эстонии. Там руководствуются незатейливым правилом "свой-чужой", опять-таки полагая исключительно себя носителями демократических идеалов", - отметил дипломат.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
10 февраля, 12:00
Александр Петров: положение Sputnik Эстония остается критическим
Читайте полный текст интервью >>
0611122
Обсудить 0
МедиавойныНиколай КобринецУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияЕлена ЧерышеваЕвропарламентКирилл ВышинскийSputnik ЭстонияМедиавойныSputnikДунья МиятовичМоскваЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Наталья Поклонская
Поклонская осудила попытки зарубежных СМИ фальсифицировать историю
Елена Черышева, Кирилл Вышинский и Леонид Слуцкий во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ
МИД надеется, что ОБСЕ поможет в ситуации со Sputnik Эстония
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Посол России в Таллине оценил положение Sputnik Эстония
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Российский посол призвал Таллин выполнять обязательства по свободе СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния