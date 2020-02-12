МИД: ситуация вокруг Sputnik Эстония не получила должной реакции ЕП

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ситуация с давлением на журналистов Sputnik Эстония не получила должной реакции Европарламента, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Кобринец напомнил, что российская делегация помогла организовать "на полях" зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге пресс-конференцию исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и главы эстонского отделения Sputnik Елены Черышевой. Они встретились также с комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович, она обещала разобраться в ситуации.
"Со стороны Европарламента эта проблема пока не получила должной реакции. Евродепутаты, которые обычно трепетно относятся к ситуации со свободой слова в третьих странах, не хотят видеть произвола, который творится на территории самого ЕС, в частности, в Эстонии. Там руководствуются незатейливым правилом "свой-чужой", опять-таки полагая исключительно себя носителями демократических идеалов", - отметил дипломат.
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