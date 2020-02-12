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В МИД России опровергли сообщение о задолженности перед Советом Европы
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РИА Новости

В МИД России опровергли сообщение о задолженности перед Советом Европы

10:09 12.02.2020 (обновлено: 11:04 12.02.2020)
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© Фото : МИД РФДиректор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
© Фото : МИД РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет, Москва перечислила средства за 2017-19 годы в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
"Мы эту страницу уже перевернули. Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, ее никогда и не было. Напомню, что в 2017 году наша страна приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Эта была вынужденная и, важно подчеркнуть, правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ", - сказал Кобринец.
Дипломат уточнил, что речь идет не о задолженности, а именно о приостановленных взносах.
"После возобновления в июне 2019 года полномочий наших парламентариев мы, как и обещали, полностью выплатили взносы в бюджет СЕ и его частичных соглашений как за 2017-18 годы, так и за 2019 год. Замечу также, что Россия перечислила Совету Европу средства в полном объеме, не удержав из них сумму на содержание ПАСЕ, хотя наши парламентарии в эти годы в ней не работали. Это следует рассматривать как жест доброй воли с нашей стороны. Одним словом, тема исчерпана", - добавил он.
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Читайте полный текст интервью >>
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