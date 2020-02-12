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Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
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РИА Новости

Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы

08:49 12.02.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном
АЛМА-АТА, 12 фев – РИА Новости. Следственные группы, ведущие расследование массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана (на юге республики), продолжают осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.
Массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
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В пресс-релизе напоминается, что по событиям в Кордайском районе Жамбылской области проводятся расследования более 25 уголовных дел по массовым беспорядкам и призывам к ним, убийствам, хулиганствам, применению насилия, а также посягательствам на жизнь сотрудников полиции.
"Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
Для расследования совершенных преступлений созданы межведомственные и ведомственные следственные группы из числа следователей Комитета национальной безопасности (КНБ), Антикоррупционной службы, МВД и Службы экономических расследований. Их возглавляют специальные прокуроры Генеральной прокуратуры, а также опытные следователи МВД и КНБ.
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