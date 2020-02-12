Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы

Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном

Сотрудники полиции у дороги к пункту пропуска Карасу в Казахстане на границе с Кыргызстаном

АЛМА-АТА, 12 фев – РИА Новости. Следственные группы, ведущие расследование массовых беспорядков в Жамбылской области Следственные группы, ведущие расследование массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана (на юге республики), продолжают осмотр места происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

В пресс-релизе напоминается, что по событиям в Кордайском районе Жамбылской области проводятся расследования более 25 уголовных дел по массовым беспорядкам и призывам к ним, убийствам, хулиганствам, применению насилия, а также посягательствам на жизнь сотрудников полиции.

"Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.