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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-02-11T17:39+0300
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Участники ВОВ в Татарстане получат дополнительно по 25 тысяч рублей
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РИА Новости

Участники ВОВ в Татарстане получат дополнительно по 25 тысяч рублей

17:38 11.02.2020 (обновлено: 17:39 11.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о дополнительной выплате в размере 25 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда к 75-летию Победы, сообщает пресс-служба главы региона.
"В дополнение к федеральным выплатам в Татарстане принято решение о единовременной республиканской поддержке ветеранов войны. По 25 тысяч рублей выделят участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда". Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат по 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении по итогам встречи Минниханова с ветераном войны Гарифзяном Галиевым.
Отмечается, что таким образом в республике участники Великой Отечественной войны, в числе которых и Галиев, с учетом федеральных выплат получат по 100 тысяч рублей. Всего дополнительную поддержку в республике получат более 34 тысяч ветеранов.
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Республика ТатарстанВеликая Отечественная война (1941-1945)Рустам Минниханов
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