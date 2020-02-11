Участники ВОВ в Татарстане получат дополнительно по 25 тысяч рублей

"В дополнение к федеральным выплатам в Татарстане принято решение о единовременной республиканской поддержке ветеранов войны. По 25 тысяч рублей выделят участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда". Труженики тыла и вдовы участников войны дополнительно к федеральной выплате получат по 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении по итогам встречи Минниханова с ветераном войны Гарифзяном Галиевым.