Кисляк оценил перспективы российско-американских отношений

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США , пытаясь восстановить свое доминирование в мире, приводят в движение тему осложнения отношений с Россией , этот процесс будет длиться долго вне зависимости от победителя на предстоящих президентских выборах в Соединённых Штатах, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и нынешний американский президент Дональд Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.

"Этот американский подход с попыткой восстановить свои доминирующие позиции в мире, он является одним из моторов, который приводит в движение тему осложнения в наших отношениях. К сожалению, боюсь, это надолго, какая бы ни пришла администрация после выборов - республиканская или демократическая", - сказал Кисляк в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Могу сказать совершенно ответственно, потому что я работал в этой стране и хорошо знаю, что мы делали и чего не делали. Мы не вмешивались в выборы. Это абсолютно чётко", - добавил сенатор.

Он отметил, что все обвинения США во вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году были абсолютно надуманы. По словам Кисляка, различные силы в США считают Россию врагом.