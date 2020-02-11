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Кисляк оценил перспективы российско-американских отношений
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РИА Новости

Кисляк оценил перспективы российско-американских отношений

16:41 11.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США, пытаясь восстановить свое доминирование в мире, приводят в движение тему осложнения отношений с Россией, этот процесс будет длиться долго вне зависимости от победителя на предстоящих президентских выборах в Соединённых Штатах, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и нынешний американский президент Дональд Трамп уже заявил о своем желании избираться на второй срок.
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"Этот американский подход с попыткой восстановить свои доминирующие позиции в мире, он является одним из моторов, который приводит в движение тему осложнения в наших отношениях. К сожалению, боюсь, это надолго, какая бы ни пришла администрация после выборов - республиканская или демократическая", - сказал Кисляк в ходе круглого стола на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Могу сказать совершенно ответственно, потому что я работал в этой стране и хорошо знаю, что мы делали и чего не делали. Мы не вмешивались в выборы. Это абсолютно чётко", - добавил сенатор.
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Он отметил, что все обвинения США во вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году были абсолютно надуманы. По словам Кисляка, различные силы в США считают Россию врагом.
Спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это отрицает.
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Дональд ТрампСергей КислякСовет Федерации РФРоссияСШАВ мире
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