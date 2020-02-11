Политолог прокомментировал смену куратора украинского направления

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак , приступающий к курированию украинского направления, нацелен на достижение конкретных результатов, теперь задача для руководства Украины - найти для него визави, который также смог бы в полной мере представлять президентскую власть, считает заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в новой должности будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции России с другими странами.

"На мой взгляд, смена куратора украинского направления назрела со сменой политической власти на Украине. Сурков (помощник президента РФ) занимал достаточно жесткие позиции, как я понимаю, не всегда легко было согласовать МИДовскую дипломатию с курсом или линией Суркова. Фигура Козака здесь очень приемлема, он человек прагматичный, в то же время он не раз показал способность достигать многосторонние компромиссы и в России, и за рубежом - по самым серьезным вопросам. Из последнего - по молдавскому урегулированию", - сказал РИА Новости Данилов.

По словам эксперта, назначение Козака "достаточно убедительно и перспективно". "Козака знают его партнеры в России и за ее пределами как человека, способного к урегулированию вопросов, нацеленного на достижение результатов. Это не поддержание диалога ради диалога. Если Козак назначен, значит президент поставил перед ним вполне конкретные задачи", - уверен Данилов.

Эксперт добавил, что в настоящий момент удалось обеспечить связь на высоком уровне между Россией и Украиной . "Но сложно говорить, насколько удастся поддерживать прямую связь по президентской линии Зеленский-Путин. Есть много препятствий к поддержанию подобного диалога, по крайней мере, на постоянной основе. В связи с этим принято решение - перевести отношения на уровень доверенных и уполномоченных президентами лиц. Козак является как раз такой фигурой", - пояснил Данилов.