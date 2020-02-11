Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

"Они пришли к заключению, что это будет лучший путь для их двоих детей и сохранения дружбы. Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, и, хотя является печальным, оно принято на дружеской основе. Главным приоритетом пары останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы", - говорится в заявлении представителя пары.