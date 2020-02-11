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2020-02-11T13:35+0300
https://ria.ru/20200211/1564542266.html
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой
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РИА Новости

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

13:35 11.02.2020
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© REUTERS / Sang Tan/Pool/File PhotoВнук Елизаветы II Питер Филлипс со своей женой Отем
Внук Елизаветы II Питер Филлипс со своей женой Отем
© REUTERS / Sang Tan/Pool/File Photo
ЛОНДОН, 11 фев – РИА Новости, Мария Табак. Старший внук королевы Великобритании Елизаветы Второй Питер Филлипс и его супруга Отем объявили, что разводятся после 12 лет брака.
"Они пришли к заключению, что это будет лучший путь для их двоих детей и сохранения дружбы. Решение развестись и совместно воспитывать детей было принято после многих месяцев обсуждения, и, хотя является печальным, оно принято на дружеской основе. Главным приоритетом пары останется благополучие и воспитание их прекрасных дочерей Саванны и Айлы", - говорится в заявлении представителя пары.
Букингемский дворец не комментирует ситуацию, однако можно предположить, насколько известие огорчит королеву. Питер Филипс, по некоторым данным, любимый внук королевы, объявил о разводе в и без того крайне тяжелый для королевской семьи период: вскоре после отказа его кузена принца Гарри от статуса высокопоставленного члена королевской семьи и объявления о бессрочной приостановке выполнения королевских обязанностей их дядей принцем Эндрю, который оказался замешан в скандале вокруг обвиненного в торговле несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпстина.
Бизнесмен Питер Филипс – старший сын единственной дочери королевы и герцога Эдинбургского принцессы Анны, он занимает 15 место в линии престолонаследия. Как и его сестра Зара, он не имеет титула и освобожден от выполнения королевских обязанностей.
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На канадке Отем Келли Филлипс женился в 2008 году. Их дочерям девять и семь лет.
Разводы в королевской семье – не редкость. Трое из четырех детей Елизаветы Второй пережили развод.
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Джеффри ЭпштейнПринц ГарриЕлизавета IIЭндрю, герцог ЙоркскийВеликобританияВ мире
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