Жириновский 14 февраля прочитает для молодежи лекцию о любви

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что прочитает для молодежи лекцию в День влюбленных.
"У нас в пятницу День влюбленных. Я прочитаю лекцию в своем кабинете на эту тему. Такие основные тезисы: любовь с первого взгляда, любовь зла - полюбишь и козла, никогда не женюсь/не выйду замуж, остановите музыку - с другим танцует девушка моя. На эту тему поговорим с молодежью", - сказал Жириновский журналистам.
"Этого никто не будет проводить в масштабах всей страны. Только ЛДПР", - подчеркнул политик.
Он также уточнил, что все желающие смогут подключиться к обсуждению в прямом эфире в социальных сетях.
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