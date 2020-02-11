Жириновский 14 февраля прочитает для молодежи лекцию о любви

"У нас в пятницу День влюбленных. Я прочитаю лекцию в своем кабинете на эту тему. Такие основные тезисы: любовь с первого взгляда, любовь зла - полюбишь и козла, никогда не женюсь/не выйду замуж, остановите музыку - с другим танцует девушка моя. На эту тему поговорим с молодежью", - сказал Жириновский журналистам.