В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией

По его словам, "сталкиваясь со сложными и переменчивыми внешними условиями, отношения Китая и России продемонстрировали хорошую устойчивость и внутреннюю движущую силу, эти отношения не подвержены какому бы то ни было внешнему влиянию".

"В этом году отмечается 75-годовщина Победы во Второй мировой войне и основания ООН, это также год научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России. Для сотрудничества наших стран открываются новые возможности, стороны будут поддерживать хорошую динамику тесного взаимодействия на высоком уровне, намерены в полной мере реализовывать достигнутые лидерами двух стран договоренности, продвигать сотрудничество в различных сферах для достижения еще больших результатов, а также вносить общий вклад в поддержание глобального мира и спокойствия", - добавил он.