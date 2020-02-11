В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским СМИ заявил, что отношения России и Китая стали зоной кристаллизации на фоне взбаламученной обстановки в мире и что страны в силу своих масштабов и роли в мировой политике относятся к числу лидеров современного международного развития.
19 декабря 2019, 06:51Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
"Мы полностью согласны положительными заявлениями российского посла Андрея Денисова об отношениях наших двух стран. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения всеобъемлющего стратегического партнерство и взаимодействия вступили в новую эпоху. Вне зависимости от происходящих на международной арене изменений Китай и Россия сохраняют партнерские, а не союзнические отношения, предпочитают диалог конфронтации, ведут практическое сотрудничество в различных сферах на основе равенства, открытости и взаимной выгоды", - заявил дипломат.
По его словам, "сталкиваясь со сложными и переменчивыми внешними условиями, отношения Китая и России продемонстрировали хорошую устойчивость и внутреннюю движущую силу, эти отношения не подвержены какому бы то ни было внешнему влиянию".
5 декабря 2019, 11:35Россия и Китай договорились сообща противостоять вмешательству извне
"В этом году отмечается 75-годовщина Победы во Второй мировой войне и основания ООН, это также год научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России. Для сотрудничества наших стран открываются новые возможности, стороны будут поддерживать хорошую динамику тесного взаимодействия на высоком уровне, намерены в полной мере реализовывать достигнутые лидерами двух стран договоренности, продвигать сотрудничество в различных сферах для достижения еще больших результатов, а также вносить общий вклад в поддержание глобального мира и спокойствия", - добавил он.