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В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией
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РИА Новости

В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией

11:59 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРоссийско-китайское сотрудничество
Российско-китайское сотрудничество
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Россия и Китай вне зависимости от происходящих в мире изменений сохраняют высокий уровень партнерских отношений, которые устойчивы, взаимовыгодны и не подвержены внешнему влиянию, заявил во вторник в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью российским СМИ заявил, что отношения России и Китая стали зоной кристаллизации на фоне взбаламученной обстановки в мире и что страны в силу своих масштабов и роли в мировой политике относятся к числу лидеров современного международного развития.
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"Мы полностью согласны положительными заявлениями российского посла Андрея Денисова об отношениях наших двух стран. Под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения всеобъемлющего стратегического партнерство и взаимодействия вступили в новую эпоху. Вне зависимости от происходящих на международной арене изменений Китай и Россия сохраняют партнерские, а не союзнические отношения, предпочитают диалог конфронтации, ведут практическое сотрудничество в различных сферах на основе равенства, открытости и взаимной выгоды", - заявил дипломат.
По его словам, "сталкиваясь со сложными и переменчивыми внешними условиями, отношения Китая и России продемонстрировали хорошую устойчивость и внутреннюю движущую силу, эти отношения не подвержены какому бы то ни было внешнему влиянию".
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"В этом году отмечается 75-годовщина Победы во Второй мировой войне и основания ООН, это также год научно-технического и инновационного сотрудничества Китая и России. Для сотрудничества наших стран открываются новые возможности, стороны будут поддерживать хорошую динамику тесного взаимодействия на высоком уровне, намерены в полной мере реализовывать достигнутые лидерами двух стран договоренности, продвигать сотрудничество в различных сферах для достижения еще больших результатов, а также вносить общий вклад в поддержание глобального мира и спокойствия", - добавил он.
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Андрей ДенисовСи ЦзиньпинМИД КНРВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
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