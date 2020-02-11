В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Как отметил депутат, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года. "Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались", - заявил Дубинский.
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Вместо этого украинские власти "меняют кровати", указал он, подразумевая возможную ротацию министров в правительстве.
"Я вообще не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности", - добавил депутат.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов. По данным украинского Госстата, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12 процентов.
Министр экономики страны Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.