В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности

Как отметил депутат, промышленное производство в стране падает впервые с 2015 года. "Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались", - заявил Дубинский.

Вместо этого украинские власти "меняют кровати", указал он, подразумевая возможную ротацию министров в правительстве.

"Я вообще не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности", - добавил депутат.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал "просадку промышленности" главной причиной снижения бюджетных доходов. По данным украинского Госстата, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки электроэнергии и газа упали более чем на 12 процентов.