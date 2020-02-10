Токаев назначил нового главу региона, где прошли массовые беспорядки

АЛМА-АТА, 10 фев – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении заместителя премьер-министра республики Бердибека Сапарбаева главой Жамбылской области, где прошли массовые беспорядки, повлекшие человеческие жертвы, сообщила пресс-служба главы государства.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Сапарбаев возглавлял правительственную комиссию, которая была направлена в регион для ликвидации последствий случившегося.
"Назначить Сапарбаева Бердибека Машбековича акимом Жамбылской области, освободив от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Казахстана Касым-Жомрт Токаев в понедельник подписал указ об освобождении Аскара Мырзахметова от должности акима Жамбылской области. Ранее в понедельник пресс-служба президента сообщила, что Токаев распорядился уволить за серьезные упущения в работе заместителя акима (главы) Жамбылской области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле.
Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.