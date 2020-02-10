Токаев назначил нового главу региона, где прошли массовые беспорядки

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Сапарбаев возглавлял правительственную комиссию, которая была направлена в регион для ликвидации последствий случившегося.