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Около 15 тысяч человек примут участие в юбилейном Параде Победы
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РИА Новости

Около 15 тысяч человек примут участие в юбилейном Параде Победы

16:02 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа на военном параде на Красной площади
Знаменная группа на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Знаменная группа на военном параде на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В юбилейном Параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В параде планируется принять участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, в параде будут впервые задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.
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Он добавил, что военнослужащие из 20 стран мира приглашены принять участие в параде на Красной площади. "На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - сказал он.
По его словам, в Параде Победы примут участие военные, одетые в форму военных лет, а также пройдут танки Т-34.
"Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал он.
Ранее свое участие в параде на Красной площади 9 мая подтвердили страны ОДКБ. Как сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, каждая страна-участница договора отправит 75 военнослужащих в Москву для участия в параде.
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Анатолий СидоровДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34СНГОДКБСергей ШойгуРоссияОбщество
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