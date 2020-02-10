Около 15 тысяч человек примут участие в юбилейном Параде Победы

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В юбилейном Параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники, заявил министр обороны РФ В юбилейном Параде Победы примут участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"В параде планируется принять участие 15 тысяч военнослужащих, 375 единиц сухопутной и авиационной техники", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

По его словам, в параде будут впервые задействованы новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

Он добавил, что военнослужащие из 20 стран мира приглашены принять участие в параде на Красной площади. "На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие", - сказал он.

По его словам, в Параде Победы примут участие военные, одетые в форму военных лет, а также пройдут танки Т-34.

"Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", - сказал он.