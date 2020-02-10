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2020-02-10T17:58+0300
https://ria.ru/20200210/1564507841.html
Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы
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РИА Новости

Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы

15:52 10.02.2020 (обновлено: 17:58 10.02.2020)
1630
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Парад Победы на Красной площади в этом году будет длиться полтора часа, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.
По словам министра, на параде ожидают приезд большого числа представительных зарубежных делегаций и лидеров государств.
"Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Для них подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня", - отметил он.
Парад Победы на Красной площади в 2019 году длился около часа.
Парад Победы на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Торжественным маршем по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 20

Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Торжественным маршем по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Парад открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.

Знаменная группа на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 из 20

Парад открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

Военный парад, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 20

Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. По Красной площади он передвигался на парадном лимузине Aurus, который пришел на смену ЗИЛам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 из 20

Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. По Красной площади он передвигался на парадном лимузине Aurus, который пришел на смену ЗИЛам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 20

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Курсанты военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 20

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В параде принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны.

Сводный парадный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны РФ на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 20

В параде принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 20

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 20

Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34-85.

Танк Т-34-85 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 20

Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34-85.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Всего по брусчатке главной площади страны проехали более 130 единиц боевой техники.

Танк Т-72Б3 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 20

Всего по брусчатке главной площади страны проехали более 130 единиц боевой техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 20

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".

Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
13 из 20

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
14 из 20

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 20

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем К-16.

Бронетранспортер Бумеранг с боевым модулем К-16 на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
16 из 20

Бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем К-16.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Среди почетных гостей парада Победы — ветераны Великой Отечественной войны.

Ветераны на Красной площади перед началом военного парада, посвящtнного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 из 20

Среди почетных гостей парада Победы — ветераны Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин прибыл на площадь вместе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент России В. Путин, премьер-министр России Д. Медведев и председатель правящей партии Казахстана Нур Отан Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ
18 из 20

Президент Владимир Путин прибыл на площадь вместе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В своем выступлении президент отметил особую роль Победы над нацизмом в истории страны.

Президент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев на военном параде в честь 74-й годовщины Победы в ВОВ на Красной площади в Москве
19 из 20

В своем выступлении президент отметил особую роль Победы над нацизмом в истории страны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Парад Победы посетил и экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев перед началом военного парада, посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
20 из 20

Парад Победы посетил и экс-президент СССР Михаил Горбачев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 20

Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Торжественным маршем по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 20

Парад открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 20

Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 20

Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. По Красной площади он передвигался на парадном лимузине Aurus, который пришел на смену ЗИЛам.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
6 из 20

Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 20

В параде принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 20

Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
9 из 20

Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 20

Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34-85.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
11 из 20

Всего по брусчатке главной площади страны проехали более 130 единиц боевой техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
12 из 20

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
13 из 20

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
14 из 20

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
15 из 20

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
16 из 20

Бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем К-16.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
17 из 20

Среди почетных гостей парада Победы — ветераны Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
18 из 20

Президент Владимир Путин прибыл на площадь вместе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
19 из 20

В своем выступлении президент отметил особую роль Победы над нацизмом в истории страны.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
20 из 20

Парад Победы посетил и экс-президент СССР Михаил Горбачев.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
47502013
Обсудить 5
День ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Ждём участия в Параде Буревестников, Посейдонов, Кинжалов и Авангардов.
10 февраля, 16:08
MYMake Yellowstone Great Again
1030002
Лучше бы увеличили выплаты ветеранам, а не какие то гроши в 75 тысяч.
10 февраля, 16:22
pporsche-s
300038
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