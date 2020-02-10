Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы

"Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов", - сказал Шойгу на совещании по подготовке и проведению парада.