Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы

Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Торжественным маршем по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.
Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Торжественным маршем по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.
Парад открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.
Парад открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.
Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. По Красной площади он передвигался на парадном лимузине Aurus, который пришел на смену ЗИЛам.
Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. По Красной площади он передвигался на парадном лимузине Aurus, который пришел на смену ЗИЛам.
Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
В параде принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны.
В параде принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны.
Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.
Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.
Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.
Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.
Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34-85.
Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34-85.
Всего по брусчатке главной площади страны проехали более 130 единиц боевой техники.
Всего по брусчатке главной площади страны проехали более 130 единиц боевой техники.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".
Бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем К-16.
Бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем К-16.
Среди почетных гостей парада Победы — ветераны Великой Отечественной войны.
Среди почетных гостей парада Победы — ветераны Великой Отечественной войны.
Президент Владимир Путин прибыл на площадь вместе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Президент Владимир Путин прибыл на площадь вместе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В своем выступлении президент отметил особую роль Победы над нацизмом в истории страны.
В своем выступлении президент отметил особую роль Победы над нацизмом в истории страны.
Парад Победы посетил и экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Парад Победы посетил и экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Пешая колонна была сформирована из 35 парадных расчетов. Торжественным маршем по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.
Парад открыли военнослужащие знаменитого Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли государственный флаг России и Знамя Победы.
Рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу. По Красной площади он передвигался на парадном лимузине Aurus, который пришел на смену ЗИЛам.
Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.
В параде принял участие сводный расчет женщин-военнослужащих Министерства обороны.
Курсанты Московского университета Министерства внутренних дел России имени В. Я. Кикотя впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.
Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.
Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34-85.
Всего по брусчатке главной площади страны проехали более 130 единиц боевой техники.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С".
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".
Бронетранспортер "Бумеранг" с боевым модулем К-16.
Среди почетных гостей парада Победы — ветераны Великой Отечественной войны.
Президент Владимир Путин прибыл на площадь вместе с премьером Дмитрием Медведевым и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
В своем выступлении президент отметил особую роль Победы над нацизмом в истории страны.
Парад Победы посетил и экс-президент СССР Михаил Горбачев.