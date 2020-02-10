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Суд рассмотрит продление ареста экс-силовикам, покрывавшим Арашуковых
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РИА Новости

Суд рассмотрит продление ареста экс-силовикам, покрывавшим Арашуковых

15:47 10.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 11 февраля повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста двум бывшим сотрудникам СУСК по Карачаево-Черкесии и экс-начальнику центра "Э" республики, проходящих по делу Арашуковых, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
Неделю назад Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста бывшему первому замглавы СУСК РФ по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, экс-следователю по особо важным делам СУСК Андрею Филиппову и бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимуру Бетуганову, отправив дело на новое рассмотрение в Басманный суд, оставив до 13 февраля меру пресечения прежней. По данным СК РФ, они, "будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", превышали свои должностные полномочия "с целью непривлечения их к уголовной ответственности".
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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"После отмены Мосгорсудом постановления Басманный суд во вторник повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста до 23 марта", - сказал собеседник агентства.
Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСледственный комитет РФСовет Федерации РФБасманный суд г. МосквыРоссияОбщество
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