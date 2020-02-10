Суд рассмотрит продление ареста экс-силовикам, покрывавшим Арашуковых

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы 11 февраля повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста двум бывшим сотрудникам СУСК по Карачаево-Черкесии и экс-начальнику центра "Э" республики, проходящих по делу Арашуковых , сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

Неделю назад Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста бывшему первому замглавы СУСК РФ по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, экс-следователю по особо важным делам СУСК Андрею Филиппову и бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимуру Бетуганову, отправив дело на новое рассмотрение в Басманный суд, оставив до 13 февраля меру пресечения прежней. По данным СК РФ, они, "будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", превышали свои должностные полномочия "с целью непривлечения их к уголовной ответственности".

"После отмены Мосгорсудом постановления Басманный суд во вторник повторно рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста до 23 марта", - сказал собеседник агентства.

Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Следствие называет его причастным к убийству общественника Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова, а также участию в преступном сообществе. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.