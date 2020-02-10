Депутат Заксобрания предложил переименовать Санкт-Петербург

"В повседневной жизни люди давно уже не говорят "Санкт-Петербург". Говорят "Петербург" или еще короче — "Питер". В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом", — написал Петров в фейсбуке .

Кроме того, в мире существует еще несколько городов — "небольших и провинциальных" — с таким же названием, а это, как считает депутат, не соответствует уникальности Петербурга.