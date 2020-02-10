Депутат Заксобрания предложил переименовать Санкт-Петербург

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург.
По его словам, "двойное и длинное" название города постепенно выходит из употребления. Кроме того, многие жители считают, что Санкт-Петербург назван в честь императора Петра I, а не апостола Петра, добавил депутат.
"В повседневной жизни люди давно уже не говорят "Санкт-Петербург". Говорят "Петербург" или еще короче — "Питер". В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом", — написал Петров в фейсбуке.
Кроме того, в мире существует еще несколько городов — "небольших и провинциальных" — с таким же названием, а это, как считает депутат, не соответствует уникальности Петербурга.
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