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2020-02-10T16:43+0300
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Депутат Заксобрания предложил переименовать Санкт-Петербург
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РИА Новости

Депутат Заксобрания предложил переименовать Санкт-Петербург

15:44 10.02.2020 (обновлено: 16:43 10.02.2020)
26090
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на здание главного Адмиралтейства с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Вид на здание главного Адмиралтейства с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург.
По его словам, "двойное и длинное" название города постепенно выходит из употребления. Кроме того, многие жители считают, что Санкт-Петербург назван в честь императора Петра I, а не апостола Петра, добавил депутат.

"В повседневной жизни люди давно уже не говорят "Санкт-Петербург". Говорят "Петербург" или еще короче — "Питер". В этом смысле нынешнее длинное и сложное название выглядит атавизмом", — написал Петров в фейсбуке.

Кроме того, в мире существует еще несколько городов — "небольших и провинциальных" — с таким же названием, а это, как считает депутат, не соответствует уникальности Петербурга.
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
12 ноября 2019, 03:31Туризм
Назван самый фотографируемый город России
1405922733596
Обсудить 49
Владимир Петров (политик)Санкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Ленинград! И никак иначе.
10 февраля, 15:46
Валерий Камаев
111710257
таких псевдо *депутатов* нужно сразу увольнять с их идейками.
10 февраля, 15:51
SmileDeath god
121110121
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