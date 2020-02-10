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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T15:09+0300
https://ria.ru/20200210/1564504292.html
Российский посол оценил резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии
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РИА Новости

Российский посол оценил резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии

14:40 10.02.2020 (обновлено: 15:09 10.02.2020)
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© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
© Фото : посольство России в Дамаске
ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Решение СБ ООН о сокращении срока действия механизма трансграничной помощи Сирии – важный шаг к сворачиванию этого механизма, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов.
"Принятое СБ ООН решение – это, несомненно, важный шаг в сторону сворачивания данного механизма, нарушающего суверенитет САР и не соответствующего реальному положению дел в стране", - сказал дипломат.
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За время, прошедшее с запуска механизма в 2014 году, законные сирийские власти смогли восстановить контроль над большей частью национальной территории и создали необходимые условия для оказания помощи всем нуждающимся без использования закрытых погранпереходов "Рамта" и "Яарубийя", отметил Ефимов.
"Сирийские власти, надо сказать, очень ответственно подходят к работе на данном направлении, демонстрируют настрой на конструктивное взаимодействие с ооновскими гуманитарщиками и готовность помогать им быстрее адаптироваться к происходящим изменениям – при поддержке профильных государственных структур и Сирийского общества Красного полумесяца", - заявил посол.
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В начале января СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной помощи на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах было решено сократить с четырех до двух. Действующими остались пункты на границе с Турцией: Баб-эс-Салям и Баб-эль-Хава.
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