Российский посол оценил резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии

ДАМАСК, 10 фев - РИА Новости. Решение Решение СБ ООН о сокращении срока действия механизма трансграничной помощи Сирии – важный шаг к сворачиванию этого механизма, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сирии Александр Ефимов

"Принятое СБ ООН решение – это, несомненно, важный шаг в сторону сворачивания данного механизма, нарушающего суверенитет САР и не соответствующего реальному положению дел в стране", - сказал дипломат.

За время, прошедшее с запуска механизма в 2014 году, законные сирийские власти смогли восстановить контроль над большей частью национальной территории и создали необходимые условия для оказания помощи всем нуждающимся без использования закрытых погранпереходов "Рамта" и "Яарубийя", отметил Ефимов.

"Сирийские власти, надо сказать, очень ответственно подходят к работе на данном направлении, демонстрируют настрой на конструктивное взаимодействие с ооновскими гуманитарщиками и готовность помогать им быстрее адаптироваться к происходящим изменениям – при поддержке профильных государственных структур и Сирийского общества Красного полумесяца", - заявил посол.