Александр Ефимов: боевики в Идлибе не могут вечно быть неприкасаемыми

Посол России в Сирии Александр Ефимов рассказал в интервью РИА Новости о том, какая ситуация складывается сейчас в Идлибе , остающемся одним из последних оплотов террористов в этой стране, кто мешает Дамаску распоряжаться его же месторождениями нефти и газа, и о том, что в Москве думают по поводу авиаударов Израиля по сирийской территории. Он также сообщил, как обстоит дело с налаживанием диалога Дамаска с курдами, с поставками в Сирию гуманитарной помощи и есть ли какие-то временные рамки для разработки новой конституции страны.

— Как вы оцениваете развитие ситуации в Идлибе? Насколько обоснованы опасения насчет назревающего там гуманитарного кризиса?

— То, что мы в последние дни наблюдаем в Идлибе, во многом закономерное развитие событий. Это понятная реакция законных сирийских властей на вооруженные провокации сконцентрированных в этой провинции террористических группировок, жертвами которых стали сотни мирных жителей и военнослужащих сирийской армии. Счет нападений оттуда, в том числе с использованием техники и другого тяжелого вооружения, уже идет на тысячи. Напомню, что в досягаемости идлибских боевиков находится и российская авиабаза Хмеймим, которая также регулярно подвергается ракетным обстрелам и атакам беспилотников.

Установленный в Большом Идлибе режим деэскалации на деле не только не соблюдается, но и – складывается такое впечатление – используется доминирующей там террористической группировкой "Хейят Тахрир аш-Шам" и ее иностранными покровителями для сохранения покрывательства и подпитки бандитского анклава на территории Сирии с целью дальнейшего затягивания войны и давления на Дамаск. Не может не тревожить нас и ситуация с расползанием боевиков из Идлиба в другие районы Сирии и за ее пределы, например в Ливию.

Россия поддерживает действия, которые предпринимает сирийская армия по подавлению источников провокаций в идлибской зоне. Одновременно исходим и из того, что в сложившейся ситуации необходимо добиваться полного и добросовестного выполнения известных российско-турецких договоренностей по Идлибу сентября 2018 года. В том числе в части, касающейся отмежевания вооруженной оппозиции, которая является патриотической и якобы готова участвовать в политическом процессе, от тех структур, которые официально внесены в террористические списки Совета Безопасности ООН и не могут бесконечно оставаться неприкасаемыми. Борьба с ними – это прямая обязанность правительства Сирийской Арабской Республики, которую оно и выполняет.

В том, что касается гуманитарной ситуации в Идлибе, призываю быть крайне аккуратными в оценках. Как известно, эта тема, а вместе с ней еще и обвинения САР в применении химического оружия, часто получает особый резонанс именно в тот момент, когда Дамаск добивается очередных успехов в противостоянии терроризму, возвращении под свой контроль новых территорий страны.

Зачастую гуманитарная карта без зазрения совести разыгрывается оппонентами САР для откровенного шантажа сирийских властей, попыток вмешаться во внутренние дела страны и в конечном итоге создать новые препоны на пути ее возвращения к мирной жизни.

При этом те, кто на словах радеют о "страданиях мирных жителей" в Идлибе и, не утруждаясь никакими доказательствами, рассказывают о десятках, если не сотнях разбомбленных школ, больниц, рынков, лагерей ВПЛ и так далее, умышленно игнорируют реальные гуманитарные и социально-экономические проблемы сирийцев. Например, всячески замалчиваются попытки жителей того же Идлиба, уставших от произвола местных незаконных группировок, покинуть анклав через специально подготовленные сирийскими военными гуманитарные коридоры. Попытки – это потому, что через пару дней после начала работы такие пропускные пункты начинают обстреливаться и блокироваться боевиками, которые не намерены расставаться со своим живым щитом.

Можно вспомнить еще и о происходящих в Большом Идлибе махинациях с гуманитарной помощью, принудительной мобилизации местных жителей в состав вооруженных группировок, захватах там гражданских объектов для переоборудования под военные цели, разграблении сирийского культурного наследия, не говоря уже о привычных там кровавых расправах над несогласными. Однако все это никак не вписывается в нарратив псевдогуманитарщиков, подлинная цель которых это, с одной стороны, обеление своих подопечных, а с другой – расчеловечивание сирийских властей, сирийской армии и в конечном итоге миллионов граждан САР, которые их поддерживают.

— Сирийское правительство смогло восстановить свое присутствие на значительных территориях на северо-востоке страны. Можно ли рассчитывать на скорое решение проблемы Заевфратья и нормализацию отношений Дамаска с курдами?

— Постепенное возвращение законных сирийских властей на северо-восток страны – это хорошая тенденция и верный шаг в сторону долгожданной мирной жизни. Тем более что президент САР уже публично озвучивал планы Дамаска по всесторонней реинтеграции этих территорий, включая восстановление там ключевой социальной инфраструктуры и нормально функционирующих государственных институтов.

В том, что касается конкретно курдов, есть нюансы. Сама идея диалога с ними, насколько мы можем понимать, никакого отторжения у руководства страны не вызывает: в конце концов это такие же сирийцы. Однако в этом случае особенно сказывается влияние внешнего фактора, прежде всего в лице американцев, которые вопреки всем прошлым заявлениям из Вашингтона, равно как и нормам и принципам международного права, сохраняют свое незаконное вооруженное присутствие на восточном берегу Евфрата, а также в районе ат-Танфа (на стыке иорданской и иракской границ).

Декларируя в качестве своей цели борьбу с террористами из ИГ*, американцы фактически занимаются здесь тем, что блокируют любой доступ правительства САР на сирийские территории к востоку от реки Евфрат, в том числе к расположенным там крупным углеводородным месторождениям, которые сейчас особенно нужны стране.

Именно США активно заигрывают с местными курдами, поддерживают их квазигосударственные устремления, позволяют им получать материальную подпитку за счет разграбления принадлежащих всему сирийскому народу нефтяных ресурсов.

Как известно, диалог между Дамаском и курдами так или иначе ведется, однако в текущих условиях к позитивным результатам он, к сожалению, не приводит. Исходим из того, что дела пойдут лучше в случае восстановления на сирийском северо-востоке и в Заевфратье в целом суверенитета САР и полного ухода оттуда всех иностранных сил.

— Израиль продолжает регулярно наносить удары по объектам в Сирии. Как такие действия влияют на обстановку в стране? Нет ли угрозы очередной эскалации в регионе?

— Израильские налеты, несомненно, носят провокационный и крайне опасный для ситуации вокруг Сирии характер. Ракеты падают не только в приграничных с Израилем территориях, но и долетают до районов в глубине Сирии, на востоке страны и даже в жилых кварталах Дамаска. Особенно прискорбно, что их жертвами становятся случайные мирные граждане.

Вопиющий случай произошел во время очередного израильского нападения в ночь на 6 февраля, когда под ответный огонь сирийских ПВО чуть не попал лайнер со 172 пассажирами на борту. Хорошо, что его успели своевременно перенаправить в Хмеймим.

Кроме явного нарушения суверенитета Сирийской Арабской Республики, создания реальной угрозы жизням ни в чем неповинных людей, все это объективно ведет к усилению конфликтного потенциала вокруг САР и противоречит усилиям по достижению стабильности и политического урегулирования.

— Очевидно, что по мере завершения боевых действий на большей части сирийских территорий встает вопрос их возвращения к мирной жизни, восстановления разрушенной инфраструктуры. Как продвигается этот процесс? Какую роль в нем играет Россия?

— Процесс продвигается медленно и трудно. Полноценного международного содействия в сфере постконфликтного восстановления САР по-прежнему не получает. Ключевые ооновские доноры из числа известных западных стран по политическим причинам отказываются вкладываться в реконструкцию на подконтрольных Дамаску территориях, ограничиваясь лишь проектами неотложного гуманитарного характера, некоторые из которых к тому же еще и носят точечный характер.

Как известно, Дамаск в свое время заверяли, что после начала политического процесса и запуска Конституционного комитета (что произошло в октябре 2019 года) такой подход будет пересмотрен, а также произойдет ослабление санкций. Однако вместо этого расширение гумсодействия было обставлено новыми условиями, теперь касающимися проведения выборов. Запущены и дополнительные механизмы санкционного давления, например, в виде пресловутого американского "Акта Цезаря".

Что из этого следует? Получается, что те, кто во весь голос обвиняют сирийское правительство в "преступлениях против человечности" или "неуступчивости" за столом переговоров, в конечном итоге сами занимаются коллективным наказанием сирийцев, живущих на подконтрольных Дамаску территориях. "Стараниями" таких зарубежных игроков искусственно затягивается процесс возвращения беженцев, провоцируется дефицит топлива, запрещаются поставки в САР стройматериалов, медикаментов, некоторых продуктов питания и многих других предметов, имеющих ключевое значение для жителей страны, пережившей вооруженный конфликт.

В итоге бремя восстановления Сирии во многом ложится на плечи самого Дамаска, вынужденного мобилизовывать для этого и без того скудные ресурсы. Наша страна, разумеется, не остается в стороне, оказывая масштабное содействие восстановлению и развитию сирийского национального хозяйства, в том числе посредством реализации крупных инвестиционных проектов. Таковые охватывают сферы транспортно-логистической инфраструктуры (наглядный пример — модернизация гражданской части сирийского порта Тартус), совершенствование отдельных промышленных предприятий (в их числе фабрика минеральных удобрений в Хомсе), восстановление энергетических мощностей и нефтегазовых месторождений.

Хотел бы подчеркнуть, что проводимая нашими экономоператорами работа позволит не только реанимировать конкретные предприятия, но и должна будет стать долгосрочным вкладом в стимулирование роста и устойчивости сирийской экономики в целом, позволит снизить нагрузку на социальную сферу, создавая новые возможности для трудоустройства граждан САР.

Хорошо известно и о гуманитарных усилиях по линии нашей военной группировки в Сирии. Ее усилиями проводится локальное разминирование, доставка в отдаленные районы товаров первой необходимости, оказание их жителям медицинской помощи и так далее.

Считаем важным помогать сирийцам и по ооновской линии. За 2019 год Россия внесла в бюджет целевых ооновских программ свыше 20 миллионов долларов, которые будут осваиваться или уже осваиваются по линии ВОЗ, ПРООН, ФАО, ЮНМАС, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.

В январе этого года объявлено также о том, что до 20 миллионов долларов будут выделены Россией на нужды Всемирной продовольственной программы, что позволит этой ооновской структуре реализовать сразу несколько инициатив в Сирии. В их числе содействие организации школьного питания, прямые поставки нуждающимся подсолнечного масла, а также финансирование так называемого ваучерного механизма, по которому отдельные категории сирийцев смогут закупать необходимые продукты на местном рынке, поддерживая таким образом отечественных производителей.

Мы призываем всех международных партнеров следовать нашему примеру и активнее оказывать помощь всем без исключения сирийцам, без оглядки на политическую конъюнктуру.

— Совет Безопасности ООН решил сократить срок действия механизма трансграничной помощи Сирии и закрыть два маршрута ее доставки. Каковы перспективы дальнейшей работы этого механизма? Могут ли такие изменения усугубить гуманитарную ситуацию в стране?

— Принятое СБ ООН решение это, несомненно, важный шаг в сторону сворачивания данного механизма, нарушающего суверенитет САР и не соответствующего реальному положению дел в стране.

За время, прошедшее с его запуска в 2014 году, законные сирийские власти смогли восстановить контроль над большей частью национальной территории и создали необходимые условия для оказания помощи всем нуждающимся без использования закрытых погранпереходов "Рамта" (граница с Иорданией) и "Яарубийя" (граница с Ираком). К слову, даже до принятия Совбезом резолюции 2504 большая часть гумпоставок в северо-восточные районы Сирии, о которых особенно пекутся наши западные партнеры, и так осуществлялась по согласованным с Дамаском маршрутам внутри САР.

Сирийские власти, надо сказать, очень ответственно подходят к работе на данном направлении, демонстрируют настрой на конструктивное взаимодействие с ооновскими гуманитарщиками и готовность помогать им быстрее адаптироваться к происходящим изменениям при поддержке профильных государственных структур и Сирийского общества Красного Полумесяца.

Должным образом сирийцы откликаются и на поступающие от ООН просьбы о содействии в доставке гумгрузов, не успевших прибыть в САР до закрытия КПП "Яарубия". Ведь речи о полном запечатывании иракской границы для доставки помощи, по сути, не идет. Соответствующие поставки могут проходить через контролируемый Дамаском КПП "Абу-Кемаль/Аль-Каим" и передаваться реципиентам при содействии законных сирийских властей. Пользоваться ли такой схемой или нет, гуманитарщики вправе решать сами, но сделанный выбор будет очень показателен для истинного понимания их намерений. Тогда и увидим, действительно ли они переживают за доставку помощи.

Надеемся, что к моменту истечения срока действия упомянутой резолюции в июле этого года профильным структурам ООН удастся урегулировать с Дамаском все остающиеся технические и логистические вопросы и наладить оказание внешнего содействия сирийцам в координации с законными властями, в строгом соответствии с международным гуманитарным правом и при безусловном уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В общем, проблему из этого сюжета раздувать не стоит. Без гуманитарной помощи нуждающиеся сирийцы не останутся. По крайней мере Дамаск делает все необходимое, чтобы поддерживать своих граждан без какой-либо дискриминации. Главное, чтобы такая помощь не приносилась в жертву политическим соображениям самих доноров и не становилась инструментом их давления на САР, о чем я вам уже рассказал.

— В октябре прошлого года состоялось первое заседание сирийского Конституционного комитета. Однако после двух сессий его работа приостановилась. С чем это связано? Как вы думаете, когда переговоры могут возобновиться?

— Прежде всего хотел бы сказать, что драматизировать на тему трудностей, с которыми столкнулись члены Конституционного комитета, не стоит. Искать какие-то особые причины для этого и тем более пытаться назначать виновных — совершенно контрпродуктивно. Стороны находятся лишь в самом начале пути, должны обозначить свои запросные позиции, притереться друг к другу. Это нормальная ситуация для любых переговоров, и сирийский конституционный процесс в этом смысле не исключение.

Важную работу, на наш взгляд, проводит спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен и его команда, которые вкладываются в создание благоприятных условий для переговоров, стремятся помочь сторонам выработать доверие друг к другу. Это важно для общего успеха.

Не буду загадывать про сроки дальнейшей работы комитета. Исходим из того, что никаких временных рамок в данном случае быть не должно. Сирийцам необходимо предоставить возможность для спокойного диалога и нахождения решений, отвечающих в первую очередь их собственным интересам.