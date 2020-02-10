Посол: на жителей Эстонии приходится 30% электронных виз в Петербург

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Почти треть выданных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую области приходится на жителей Почти треть выданных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую области приходится на жителей Эстонии , заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров

По словам дипломата, с 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года МИД России оформил более 100 тысяч электронных виз для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградской область.

"Мы фиксируем значительный рост интереса жителей Эстонии к посещению нашей страны – на них приходится около 30% оформленных виз. Это не может не радовать", - заявил Петров.