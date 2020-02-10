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Посол: на жителей Эстонии приходится 30% электронных виз в Петербург
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РИА Новости

Посол: на жителей Эстонии приходится 30% электронных виз в Петербург

11:48 10.02.2020 (обновлено: 12:11 10.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Таллина
Вид на исторический центр Таллина
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на исторический центр Таллина. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Почти треть выданных электронных виз в Санкт-Петербург и Ленинградскую области приходится на жителей Эстонии, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров.
По словам дипломата, с 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года МИД России оформил более 100 тысяч электронных виз для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградской область.
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"Мы фиксируем значительный рост интереса жителей Эстонии к посещению нашей страны – на них приходится около 30% оформленных виз. Это не может не радовать", - заявил Петров.
Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
Читайте полный текст интервью с Александром Петровым >>
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Александр Петров (посол)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭстонияСанкт-ПетербургОбщество
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