Александр Петров: положение Sputnik Эстония остается критическим

Власти Эстонии так и не смогли убедить собственное гражданское общество, что их действия в отношении агентства Sputnik Эстония и давление на российских журналистов законно. Но ситуация вокруг агентства продолжает оставаться критической, считает посол России в Эстонии Александр Петров . О перспективах приграничного сотрудничества двух стран, поставках газа и о том, когда откроется памятник великому русскому мореплавателю Фаддею Беллинсгаузену, он рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника.

— Как можно оценить современное состояние российско-эстонских отношений?

— Истекший год принес немало перемен в самой Эстонии . По результатам прошедших в марте выборов обновился состав парламента. Была сформирована новая правительственная коалиция, при этом пост премьер-министра сохранил за собой Ратас.

Можно, разумеется, говорить об определенных позитивных моментах. В апреле состоялся визит президента Эстонии Кальюлайд в Москву – первый контакт на уровне глав государств за последние 10 лет. Также впервые за много лет прошли встречи на министерском уровне. Министр экономики и инфраструктуры побывал в июне на ПМЭФ, где встретился с министром транспорта России, а министр образования и науки встретилась в августе в Казани с министром образования РФ.

С учетом возобновившихся такого рода контактов, казалось бы, можно было бы энергичнее продвигаться по пути укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Этого, к сожалению, не произошло. Более того, впору говорить сейчас об определенном откате назад. Как иначе расценивать зазвучавшие в Таллине – также, впрочем, после достаточно длительного перерыва – заявления о том, что Россия, оказывается, по-прежнему "незаконно оккупирует часть эстонской территории". Неугоден стал подписанный еще в феврале 2014 года договор о границах между Россией и Эстонией, в котором, кстати, обе стороны заявляют об отказе от территориальных претензий друг к другу. Вопрос о ратификации этого договора исчез из повестки дня работы парламента и правительства Эстонии. Зато не смолкали голоса, в частности, с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении полномочий делегации России, призывами к ужесточению антироссийских санкций. Приостановка в результате откровенного давления властей деятельности агентства Sputnik Эстония – еще один негативный пример, проявившийся в этот период.

Хотелось бы тем не менее предельно ясно подтвердить – российская сторона будет прилагать и впредь все необходимые усилия, чтобы добиваться улучшения наших двусторонних отношений. Этого ждут от нас тысячи и тысячи людей по обе стороны совместной границы. Совсем свежий пример – всплеск активности эстонских граждан с момента введения с 1 октября электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Эстония оказалась в числе рекордсменов среди соседних стран по числу оформленных за это время виз. Вот что можно считать истинным индикатором настроения рядовых эстонцев, которые не дают себя сбить с толку досужими рассуждениями о мнимой агрессивности восточного соседа.

— Представители ОБСЕ и Совета Европы заявили, что следят за ситуацией со Sputnik Эстония, свои оценки происходящему выразили другие международные организации. Есть ли подвижки в ситуации с российским СМИ, что говорит официальный Таллин в контактах с вами в ответ на претензии Москвы и европейских представителей?

— Порадовать здесь ничем не могу, положение Sputnik Эстония остается критическим, изменений к лучшему не просматривается. Его сотрудники под угрозой уголовного преследования с 1 января прекратили работу. Мы продолжаем настаивать на необходимости уважения властями Эстонии права российского СМИ на свободное распространение информации. Призываем их выполнять свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова. Хотелось бы, разумеется, услышать более внятную оценку профильных международных структур столь откровенного факта политической цензуры.

Поражает и другое. На протяжении практически всего времени работы информагентства Sputnik Эстония в его адрес звучали обвинения в том, что это, дескать, не СМИ, а рупор кремлевской пропаганды, его журналистов не аккредитовали ни на одно официальное мероприятие, действовал запрет на интервью с ним госслужащих и тому подобное. Тем более удивительным было узнать, в частности, из полученного на этих днях ответа канцелярии премьер-министра Эстонии на мое обращение к Ратасу по этому поводу, что угроза привлечения к уголовной ответственности сотрудников информагентства объясняется не характером его деятельности, а тем, что гендиректор МИА "Россия сегодня" (Дмитрий) Киселев включен в 2014 году в санкционный список Евросоюза. Поневоле хочется спросить местных исполнителей этого скандального решения, а куда же было направлено ваше бдительное око на протяжении почти четырех лет работы таллинского бюро?

Давление эстонских властей на российское информационное агентство прямо указывает на несоответствие их заявлений о наличии здесь "прочного правового государства" общепринятым международным стандартам. Показательно в этой связи, что им не удалось убедить в легитимности своих шагов не только российскую сторону, но и собственное гражданское общество. Ряд местных политиков, журналистов и общественных деятелей выступили с критикой подобной практики.

Уже сейчас очевидно, что имиджу Эстонии, которая, как утверждают международные рейтинги, является образцом обеспечения свободы слова, нанесен серьезный ущерб.

— Вы упомянули начало действия электронных виз. Какая статистика есть на данный момент по посещению Санкт-Петербурга по электронным визам для жителей Эстонии?

— Полученные нами данные о туристах, воспользовавшихся электронными визами, превысили самые оптимистичные ожидания. С 1 октября 2019 года по 30 января 2020 года МИД России оформил свыше 100 тысяч электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уже сейчас можно с полной уверенностью говорить о том, что эта инициатива себя полностью оправдала.

Мы фиксируем значительный рост интереса жителей Эстонии к посещению нашей страны – на них приходится около 30% оформленных виз. Это не может не радовать. Ведь чем больше эстоноземельцев своими глазами увидят российские регионы, тем активнее будут развиваться экономические, гуманитарные и научные связи между нашими странами. Убежден, что личные контакты между людьми, принадлежащими ко всем слоям населения, идут только на пользу, надежно укрепляя основу двусторонних отношений. Правомерным представляется вопрос, готов ли Евросоюз, а, значит, и входящая в его состав Эстония, ответить чем-то взаимным на проявленную российской стороной добрую волю?

— Планируем ли мы наращивать приграничное сотрудничество с Эстонией?

— Несомненно, в наших общих интересах развивать взаимовыгодное приграничное сотрудничество, к которому нас обязывает общая история и география. Для нас очевидно, что взаимодействие на уровне регионов способно внести значительный вклад в двусторонние отношения.

Эффективной платформой для этого выступает программа приграничного сотрудничества "Россия – Эстония" на 2014-2020 годы, реализуемая с привлечением средств России, Эстонии и ресурсов Евросоюза. Она ориентирована на углубление экономических, транспортных и гуманитарных связей Ленинградской и Псковской областей с прилегающими эстонскими волостями. В настоящее время в рамках программы реализуется более 20 совместных проектов на общую сумму более 22 миллионов евро, которые призваны повысить благосостояние жителей приграничных регионов, улучшить качество среды их проживания.

Не может не радовать позитивная динамика в сфере побратимских связей между регионами. Успешной моделью можно назвать сотрудничество между Санкт-Петербургом и Таллином, которое в прошлом году преодолело 20-летний рубеж. Зримым подтверждением давней дружбы между двумя городами стало открытие в таллинском парке Паэ детской площадки, подаренной Санкт-Петербургом.

В сентябре 2019 года в Таллине после многолетней паузы прошли культурные мероприятия в рамках "Дней Москвы в странах Балтии". Их успешные результаты проложили путь к организации насыщенной программы "Дни Москвы в Таллине", запланированной на конец марта.

Поступательно развиваются и межрегиональные связи между другими регионами России и Эстонии. Многим таллинцам запомнился прошедший в июне IV общеевропейский татарский Сабантуй, организованный совместно властями Республики Татарстан и Таллина.

К нам поступают обращения как из России, так и от эстонских уездов по поводу установления партнерских связей. Мы оказываем и намерены и впредь оказывать всяческую поддержку подобным инициативам.

— Как вы оцениваете так называемую "Инициативу трех морей" (Трехморья), куда входит в том числе Эстония? Согласны ли вы с оценками, что упомянутый проект призван переориентировать энергетические рынки региона с российского трубопроводного газа на поставки американского СПГ?

— В контактах с нами эстонские коллеги сообщают, что целью данного проекта является наращивание экономической, транспортной и энергетической взаимосвязанности стран-участниц. Предполагается, что его реализация придаст импульс торгово-экономическому сотрудничеству в регионе, а это, в свою очередь, могло бы принести пользу и российской экономике. Вместе с тем не хотелось бы, чтобы этот формат был каким-либо образом искусственно политизирован. Рассчитываем, что его реализация не приведет к созданию новых барьеров в Европе. В любом случае будем с интересом следить за ходом дискуссии на предстоящем саммите "Инициатива трех морей" в Таллине в июне этого года.

Что касается переориентации энергетического рынка на поставки углеводородов из США, то действительно, такая задача была озвучена Дональдом Трампом на саммите инициативы в Варшаве в 2017 году. С другой стороны, в рамках этого формата предполагается создание инфраструктуры для приема и транспортировки СПГ, а уж чей газ покупать – это решение должны принимать сами государства, исходя из экономической целесообразности. Россия между тем за последние два года значительно нарастила производство и поставки СПГ, в том числе в страны ЕС. Готовится ввод в эксплуатацию новых мощностей, а значит, российские поставщики уверенно закрепляются в этом секторе. Мы конкурентоспособны на этом рынке.

Важно, что, несмотря на сложности в двусторонних политических отношениях, Россия на протяжении многих лет остается основным и надежным поставщиком магистрального газа в Эстонию с ежегодным объемом поставок порядка 500 миллионов кубометров.

— Стоит ли ожидать в 2020 году ратификации российско-эстонского пограничного договора или звучащие сейчас официальные заявления с эстонской стороны отдаляют решение этого вопроса на неопределенный срок?

— Вопрос ратификации пограничных договоров между Россией и Эстонией, подписанных в феврале 2014 года и регламентирующих разграничение государственной границы на суше и морских пространств в Нарвском и Финском заливах, сохраняет свою актуальность. С нашей стороны готовность вести дело к завершению процесса ратификации была совсем недавно подтверждена председателем Комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким.

Это, похоже, только подхлестнуло противников ратификации в Эстонии. Еще громче зазвучали уже упомянутые мной территориальные претензии к России, заявления об отсутствии намерения выносить этот вопрос на обсуждение в парламент и правительство. Хочется верить, что последнее слово в Таллине на этот счет еще не сказано. Урегулирование вопроса о границе, несомненно, отвечает интересам наших обеих стран.

— Как идет совместное решение вопроса обводнения русла реки Нарва?

— Эта тематика предметно обсуждалась на заседаниях двусторонней комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод в 2018 и 2019 годах. Сейчас специалисты из России и Эстонии прорабатывают соответствующие экологические и технические аспекты. Нет сомнений, что эта проблема будет решена, ведь сохранение биоразнообразия трансграничной реки Нарвы и Чудско-Псковского водоема напрямую отвечает интересам населения, проживающего в этих районах и ведущего там рыболовный промысел.

— Будет ли Россия увеличивать свой взнос в финансирование строительства памятника открывателю Антарктиды адмиралу Фаддею Беллинсгаузену с учетом того, что сбор средств на его родине идет не слишком активно? Можете поподробнее рассказать о проекте и как развивается ситуация вокруг него?

— Идея увековечить великого русского мореплавателя, одного из первооткрывателей Антарктиды Фаддея Беллинсгаузена была выдвинута в 2016 году властями острова Сааремаа. Известно, что прославленный адмирал родился на этом острове 9 сентября 1778 года, тогда он носил название Эзель.

С 2017 года в реализации этого проекта участвует Русское географическое общество, подтвердившее свою готовность поддержать его, в том числе и финансово. Согласован проект монумента с учетом высказанных по линии РГО соображений.