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В Эстонии планируют возвести памятник Беллинсгаузену в 2020 году
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РИА Новости

В Эстонии планируют возвести памятник Беллинсгаузену в 2020 году

11:35 10.02.2020 (обновлено: 12:12 10.02.2020)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновПамятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возведение памятника российскому мореплавателю, открывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену на его родном острове Сааремаа в Эстонии планируется завершить в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров.
Беллинсгаузен родился на острове, который в тот момент носил название Эзель, в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна. В 1819 году он отправился на шлюпах "Восток" и "Мирный" (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли (корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году). В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
26 января, 01:30
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В 2016 году власти острова выдвинули идею увековечить память о мореплавателе.
"В настоящее время проводимая администрацией острова Сааремаа подготовительная работа близка к завершению. Впереди финальная часть – возведение памятника, что, как планируется, будет завершено в этом году", - заявил дипломат.
Посольство России активно содействует решению возникающих при возведении монумента проблем, добавил Петров.
Читайте полный текст интервью с Александром Петровым >>
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Александр Петров (посол)Фаддей БеллинсгаузенЭстонияАнтарктидаВ мире
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