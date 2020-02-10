В Эстонии планируют возвести памятник Беллинсгаузену в 2020 году

В 2016 году власти острова выдвинули идею увековечить память о мореплавателе.

"В настоящее время проводимая администрацией острова Сааремаа подготовительная работа близка к завершению. Впереди финальная часть – возведение памятника, что, как планируется, будет завершено в этом году", - заявил дипломат.